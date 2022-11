Nový symbol nádeje. Ukrajinci na tajnom mieste stavajú nový Sen

„Práce na novom lietadle pokračujú v utajenom objekte. Diely z rozstrieľaného lietadla a nové súčiastky budú pridané k druhému exempláru An-225, ktorý nikdy nebol dokončený,“ uviedol šéf firmy. Náklady na dokončenie druhej Mrije odhadol na 500 miliónov eur.

Spoločnosť Antonov však údaje z interview opravila a spresnila, uviedol server RBK-Ukrajina. „V súčasnosti začali konštruktérske práce. Podľa názoru expertov je teraz k dispozícii približne 30 percent dielov, ktoré je možné použiť na stavbu druhého stroja," uviedla firma. A pokiaľ ide o odhad nákladov na stavbu druhej Mriji, 500 miliónov je minimálna čiastka, ale skôr je predčasné hovoriť o konkrétnej sume. Ďalšie podrobnosti o stavbe majú podľa firmy nasledovať „hneď po víťazstve Ukrajiny vo vojne proti Rusku“.

Denník Ukrajinska pravda poznamenal, že Rusmi zničené lietadlo sa nedá opraviť, ale stroj mal dvojča, ktoré bolo dostavené zo 60 percent, kým bola jeho výroba po rozpade Sovietskeho zväzu prerušená. Dokončiť toto lietadlo ale nie je vôbec jednoduché, pretože mnoho súčiastok je unikátnych. Našťastie časť dielov je možné vziať z poničeného lietadla, napríklad tri motory či podvozok.

Ukrajinskí predstavitelia hneď po správe, že najväčšie prevádzkované nákladné lietadlo sveta zhorelo v hangári pri ruskom bombardovaní letiska sľubovali, že An-225 postaví znova. „Rusko možno zničilo našu Mriju. Ale nikdy nedokážu zničiť náš sen o silnom, slobodnom a demokratickom európskom štáte. Zvíťazíme!" vyjadril sa napríklad minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Štátna zbrojná spoločnosť Ukroboronprom v reakcii na uvedenú správu na facebooku napísala, že An-225 bude obnovený. Podľa odhadov by to malo trvať päť rokov a stáť až tri miliardy dolárov.

Mriju vyvinuli konštruktéri v bývalom Sovietskom zväze na prepravu raketoplánu Buran a stroj prvýkrát vzlietol v roku 1988. Obrie lietadlo so vzletovou hmotnosťou 640 ton, dĺžkou 84 metrov a rozpätím krídiel 88,4 metra bolo jediným exemplárom. Lietadlo bolo stále v prevádzke, pričom naložené uletelo približne 4 000 kilometrov. Ukrajinská spoločnosť ho prenajímala na prepravu nadmerných nákladov. Niekoľkokrát Mrija priletela aj do Česka, pomáhala napríklad s prepravou techniky českej armády do zahraničných misií.