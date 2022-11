Útočník z Christchurch, ktorý zabil 51 ľudí, chce ísť na slobodu

Tarrant v roku 2019 zaútočil pri piatkových modlitbách na dve mešity v meste Christchurch. Pri útoku zabil 51 ľudí islamského vyznania a zábery zo streľby šíril na sociálnych sieťach. Súd ho v roku 2020 uznal vinným z 51 vrážd a 40 pokusov o vraždu. Za to mu vymeral doživotný trest bez možnosti predčasného prepustenia, čo je najtvrdšia sankcia, s akou novozélandské úrady počítajú.

„Bolo podané odvolanie proti rozsudku a trestom," uviedla hovorkyňa súdu Liz Kennedyová. Dôvody, prečo Tarrant podal po dvoch rokoch odvolania, nie sú podľa zahraničných agentúr zrejmé. Muž sa ale predtým sťažoval na neľudské zaobchádzanie, keď bol mnoho mesiacov vo väzení v izolácii. Tarrantov advokát Tony Ellis vlani uviedol, že jeho klient sa domnieval, že priznať vinu mohlo byť najjednoduchším riešením jeho situácie. To by mohlo byť považované za vynútené priznanie.

Čítajte viac Strelca z Christchurchu odsúdili na doživotie

Tarrantovo rozhodnutie kritizovala Ardernová, ktorá sa zaviazala, že nebude vyslovovať mužovo meno, aby mu nezvyšovala viditeľnosť na verejnosti. Podľa nej je dovolanie pokusom znovu vyvolať traumatické spomienky obetí. „Chcel by som mu povedať: Dozri, vzmuž sa a v pokoji zomri vo väzení, pretože to je to, čo si zaslúžiš," povedal agentúre AP Temel Atacocugu, ktorý streľbu v roku 2019 prežil.

Útok na mešity v roku 2019 bol najhoršou masovou vraždou v dejinách Nového Zélandu. Miestny parlament po čine sprísnil pravidlá pre držanie zbraní.