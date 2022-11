Málo rodíte, lebo veľa pijete, odkázal Poľkám Kaczyński

Opoziční politici, feministické organizácie i celebrity odsúdili 73-ročného bezdetného starého mládenca ako patriarchálneho hulváta a jeho poznámku odmietli ako nezmysel. Opoziční poslanci oznámili, že na Kaczyńského podávajú oficiálnu sťažnosť v parlamentnom etickom výbore.

„Ak budeme naďalej svedkami situácie, keď dievčatá a mladé ženy vo veku do 25 rokov pijú toľko ako ich rovesníci muži, potom žiadne deti nebudú,“ vyhlásil Kaczyński cez víkend. „Muž, aby sa stal alkoholikom, musí nadmerne piť v priemere dvadsať rokov, kým žena len dva,“ dodal.

Predseda ultrakonzervatívnej klerikálnej vládnej strany prezradil, že jeho informácie pochádzajú od lekára, ktorému sa „podarilo vyliečiť z alkoholizmu tretinu pacientov, ale žiadnu ženu“.

Kaczyński pripustil, že nie je zástancom „veľmi skorého materstva, pretože žena musí dozrieť, aby bola matkou". „Ale ak má 25 rokov a dá si do nosa – trochu žartujem – potom to v týchto veciach neveští nič dobré“ povedal na margo nepriaznového demogradického vývoja.

Kaczyński wini kobiety za niską dzietność. Uważa, że piją za dużo alkoholu

Podľa oficiálnych štatistík je pôrodnosť v Poľsku približne na úrovni 1,4 dieťaťa na jednu ženu – čo je číslo pod priemerom EÚ i pod hranicou prirodzenej reprodukcie. Napríklad vo Francúzsku sa pôrodnosť pohybuje okolo hodnoty 1,8, v Česku 1,7 a na Slovensku nad 1,5.

Slová expremiéra vyvolali búrku nevôle, najmä medzi ženami, ale aj medzi politikmi a odborníkmi na liečbu závislostí.

„Kreténske slová starého hulváta, že Polky nerodia deti, pretože pijú – a nie preto, že Poľsko je peklom – sú len zlomkom reality. Reality, ktorá nás štve,“ reagovala mimovládna organizácia bojujúca za ženské práva Strajk kobiet (Štrajk žien). Táto mimovládka zvolala protestnú demonštráciu pred Kaczyńského bydlisko na 28. novembra, teda na deň, keď pred 104 rokmi Poľky získali volebné právo.

Podľa združenia Strajk kobiet existuje veľa príčin nízkej pôrodnosti v krajine, vrátane faktického zákazu potratov, nedostatočného prístupu k sexuálnej výchove a umelému oplodneniu, vysokej inflácie, nedostatku bytov a chýbajúcich materských škôlok a jaslí.

Na slová najvplyvnejšieho politika Poľska zareagovala aj Anna Lewandowská, manželka kapitána poľskej futbalovej reprezentácie Roberta Lewandowského. „DOSŤ! Hnevá ma, keď vidím, ako politici nespravodlivo obviňujú ženy, namiesto toho, aby videli skutočné problémy. Ako žena a matka sa cítim veľmi dotknutá najnovšími vyjadreniami“, napísala na Instagrame. „Podľa štatistík sa každý piaty pár v Poľsku neúspešne pokúša o bábätko. Stres, problémy so zdravím či hormónmi znamenajú, že problém nie je len otehotnieť, ale aj udržať si plod,“ upozornila Lewandovská a priznala, že aj ona zažila samovoľný potrat.

Aleksandra Gajewská zo stredopravicovej strany Občianska platforma povedala televízii TVN24, že Kaczyński „pozdvihuje táraniny na úroveň politického jazyka“. Poznamenala tiež, že z jeho strany môže ísť o snahu odpútať pozornosť od iných politických problémov. „Je len bezohľadným podlým cynikom, alebo chorobným šialencom?“ položila rečnícku otázku Gajewská.

Kaczyński svoje kontroverzné výroky predniesol na stretnutí s voličmi v poľskom Elku. Práve prípravou vládnej strany na voľby zdôvodnil pred pol rokom svoju rezignáciu na post prvého vicepremiéra.

Popredný poľský komentátor Tomasz Lis sa ale nazdáva, že pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú uskutočniť najneskôr do roka, si líder Práva a spravodlivosti určite nepomohol.

„Väčšinou si myslím, že nemá zmysel zaoberať sa Kaczyńského nezmyslami. No s jeho slovami o tom, ako si mladé Poľky ,dávajú do nosa' je to inak. Situácia, keď vládnuca strana de facto vyhlási vojnu miliónom žien, bez ktorých nie je možné vyhrať voľby, je dôležitým politickým faktom,“ napísal Lis na Twitteri.