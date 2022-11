ONLINE: Rusko by za vojnu malo draho zaplatiť. Štáty OSN o tom budú hlasovať

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 259. deň

8:28 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uprostred prudkých bojov v častiach Doneckej a Luhanskej oblasti povedal, že „situácia je komplikovaná pozdĺž celej frontovej línie“. Referuje o tom spravodajský web CNN.

Zelenskyj vo svojom každodennom videoprejave uviedol, že „v niektorých oblastiach pokračujú prudké pozičné boje a situácia je obzvlášť zložitá v Doneckej oblasti“. „Aktivita okupantov tam zostáva na mimoriadne vysokej úrovni, desiatky útokov každý deň,“ podotkol.

Povedal, že ruské sily „utrpeli mimoriadne veľké straty“, ale ich zámer sa nezmenil a naďalej chcú dosiahnuť administratívne hranice Doneckej oblasti. „Neodovzdávame tam ani centimeter našej pôdy. A ďakujem všetkým našim hrdinom, ktorí zastávajú pozície v Donbase,“ dodal Zelenskyj.

Podľa prezidenta v Chersonskej oblasti na juhu ukrajinské jednotky konajú „opatrne, dôkladne a v záujme oslobodenia celého nášho územia“. „Posilňujeme svoje pozície, rozbíjame ruskú logistiku, dôsledne ničíme potenciál okupantov udržať juh našej krajiny v okupácii,“ skonštatoval.

Zelenskyj povedal, že pokračujú práce na obnovení normálneho života v oslobodených oblastiach. Vo dvoch okresoch Charkivskej oblasti má podľa neho „obnovené dodávky plynu a elektriny viac ako tisícka domácností“. Doplnil, že v celej krajine pokračujú opravy energetických zariadení.

8:11 Kerčský most medzi okupovaným Krymom a ruskou pevninou, ktorý zničil mohutný výbuch na začiatku októbra, sa vráti do plnej prevádzky najskôr v septembri budúceho roka. Uviedlo to dnes britské ministerstvo obrany. Výbuch zničil cestnú aj železničnú časť mosta a Rusko pracuje na jeho oprave. Poškodenie tejto infraštruktúry sťažilo pohyb a zásobovanie ruských jednotiek na juhu Ukrajiny.

„Ruské snahy opraviť most na Kryme pokračujú, je ale nepravdepodobné, že bude v plnej prevádzke skôr ako v septembri roku 2023,“ uviedlo britské ministerstvo obrany. Podľa informácií, ktoré dostal ruský prezident Vladimír Putin, práce na opravách cestnej časti mosta budú spôsobovať problémy v doprave do marca. Oprava železničnej časti most je zazmluvnená až do septembra. Ruskí činitelia tvrdia, že by sa most mohlo podariť opraviť skôr.

„Útok na Krymský most narušil logistické dodávky na Krym a na juh Ukrajiny a obmedzil kapacitu prepravy ruského vojenského vybavenia a vojakov,“ dodal Londýn. Výbuch na Kerčskom moste spolu s útokmi na námornú základňu v Sevastopole ďalej znížil vierohodnosť tvrdenia ruských úradov o vojenských úspechoch vo vojne s Ukrajinou.

**7:28 Ukrajinská pošta predstavila novú vianočnú známku, ktorá sa tak ako väčšina tých tohtoročných nesie v duchu vojny proti Rusku.

Autorom predlohy je žiak 11. ročníka nemenovanej školy v Mykolajive, ktorý bol nútený opustiť mesto kvôli neustálemu ruskému ostreľovaniu, informuje na svojom twitteti bieloruský informačný kanál Nexta.

5:00 Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) bude na budúci týždeň v pondelok hlasovať o rezolúcii, ktorá vyzýva Rusko, aby sa zodpovedalo za porušenie medzinárodného práva v súvislosti s inváziou na Ukrajinu vrátane zaplatenia reparácií. Z návrhu tejto rezolúcie v stredu citovala AP.

Návrh uznáva potrebu vytvoriť „medzinárodný mechanizmus na odškodnenie za škody, straty alebo zranenia“ vyplývajúce z „nezákonných aktov“ Ruska proti Ukrajine. Ďalej odporúča, aby 193 členských krajín zhromaždenia v spolupráci s Ukrajinou vytvorilo „medzinárodný register“ na dokumentovanie nárokov a informácií o škodách, stratách alebo zraneniach spôsobených Ukrajincom a tamojšej vláde zo strany Ruska.

Ruské právo veta v 15-člennej Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) zablokovalo tento najvplyvnejší orgán OSN v podniknutí akýchkoľvek krokov, odkedy ruský prezident Vladimir Putin 24. februára nariadil svojim jednotkám začatie invázie na Ukrajinu. Vetá však neplatia na pôde valného zhromaždenia, ktoré už prijalo štyri rezolúcie kritizujúce ruskú inváziu na Ukrajinu.

Na rozdiel od BR OSN rezolúcie prijaté valným zhromaždením nemajú právnu záväznosť. Reflektujú však názor krajín sveta a doposiaľ demonštrovali rozsiahly nesúhlas s ruskou vojenskou inváziou, píše AP.

Návrh rezolúcie spoločne predkladajú Kanada, Guatemala, Holandsko a Ukrajina. Hovorkyňa VZ OSN Paulina Kubiaková v utorok uviedla, že sa o ňom neuskutoční debata, krajiny však môžu poskytnúť stanovisko k svojej voľbe predtým alebo po tom, čo zhromaždenie prijme opatrenia.