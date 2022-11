Kerčský most sa vráti do plnej prevádzky až o rok, tvrdí Londýn

Kerčský most medzi okupovaným Krymom a ruskou pevninou, ktorý zničil mohutný výbuch na začiatku októbra, sa vráti do plnej prevádzky najskôr v septembri budúceho roku. Uviedlo to britské ministerstvo obrany. Výbuch poškodil cestnú aj železničnú časť mosta a Rusko pracuje na jeho oprave. Poškodenie tejto infraštruktúry sťažilo pohyb a zásobovanie ruských jednotiek na juhu Ukrajiny.

„Ruské snahy opraviť most na Kryme pokračujú, je ale nepravdepodobné, že bude v plnej prevádzke skôr ako v septembri roku 2023,“ uviedlo britské ministerstvo obrany. Podľa informácií, ktoré dostal ruský prezident Vladimir Putin, práce na opravách cestnej časti mosta budú spôsobovať problémy v doprave do marca. Oprava železničnej časti je zazmluvnená do septembra. Ruskí činitelia tvrdia, že by sa most mohlo podariť opraviť skôr.

„Útok na Krymský most narušil logistické dodávky na Krym a na juh Ukrajiny a obmedzil kapacitu prepravy ruského vojenského vybavenia a vojakov,“ dodal Londýn. Výbuch na Kerčskom moste spolu s útokmi na námornú základňu v Sevastopole ďalej znížil vierohodnosť tvrdení ruských úradov o vojenských úspechoch vo vojne s Ukrajinou.

Kerčský most spája cez rovnomennú úžinu ruský Krasnodarský kraj s ukrajinským polostrovom, ktorý Moskva anektovala v rozpore s medzinárodným právom v roku 2014. Mohutný výbuch, ktorý poškodil cestnú aj železničnú časť stavby, mostom otriasol ráno 8. októbra. Podľa Ruska išlo o prácu ukrajinských tajných služieb, Kremeľ následne v reakcii spustil rozsiahle raketové útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru aj civilné ciele. Kyjev oficiálne zodpovednosť za čin odmieta.

