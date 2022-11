Ruská kampaň na Ukrajine je masívnym strategickým fiaskom, uviedol Pentagón

„Putin neuspel,“ povedal Kahl novinárom v rámci akcie organizovanej Univerzitou Georgea Washingtona v hlavnom meste Spojených štátov. „Rusko z tejto vojny odíde slabšie, než do nej vstupovalo,“ dodal námestník. Moskva podľa neho od začiatku vojny prišla o desiatky tisíc vojakov, čo je podstatne viac, ako straty, ktoré Sovietsky zväz utrpel pri svojej kampani v Afganistane. V dôsledku konfliktu z rokov 1979 až 1989 zahynulo podľa oficiálnych záznamov 15 000 sovietskych vojakov.

Moskva o svojich stratách oficiálne informovala len trikrát, najprv na začiatku a na konci marca, keď priznala 498, respektíve 1 351 zabitých vojakov. Na konci septembra v súvislosti s vyhlásením čiastočnej mobilizácie v Rusku tamojší minister obrany Sergej Šojgu pripustil, že celkovo na Ukrajine zahynulo 5 937 ruských vojakov. Ukrajinská armáda tvrdí, že Rusko prišlo zhruba o 78 000 ľudí. Podobné vyhlásenia strán konfliktu nemožno overiť z nezávislých zdrojov.

„Celá ruská armáda prišla pravdepodobne o polovicu hlavných bojových tankov. Na Ukrajine do konfliktu zasiahlo viac ako 80 percent ruských pozemných síl. Na Ukrajine spotrebovali väčšinu svojej presne navádzanej munície a v dôsledku sankcií a kontrole vývozu pre nich bude veľmi ťažké obnoviť armádu tak, ako vyzerala pred vojnou,“ povedal Kahl na adresu Moskvy.

Rozsiahle ofenzívy na oboch stranách podľa Kahla v nasledujúcich mesiacoch skomplikuje príchod zimy, keď sa intenzita bojov zníži. To podľa námestníka môže byť možnosťou dosiahnuť diplomatické urovnanie. „Nezastávame pozíciu, z ktorej by sme Ukrajincov tlačili do rokovaní, pokiaľ nie sú pripravení,“ dodal Kahl. Denník The Washington Post v sobotu napísal, že americká administratíva súkromne nabáda predstaviteľov Ukrajiny, aby dali najavo ochotu obnoviť mierové rozhovory s Ruskom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že rokovať bude možné za podmienok obnovenia územnej celistvosti Ukrajiny, kompenzácie škôd a potrestania zodpovedných ruských činiteľov. Tieto podmienky sú pre Moskvu podľa skorších vyjadrení pravdepodobne neprijateľné.