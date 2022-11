Nebo nad Európou bude do konca desaťročia chrániť 550 stíhačiek F-35

Vláda v Prahe v lete rozhodla, že má o americké lietadlá záujem, o veci teraz zástupcovia českej strany rokujú s predstaviteľmi vlády USA. Zástupcovia spoločnosti Lockheed Martin, ktorá stíhačky vyrába, vnímajú prípadnú dodávku 24 strojov do Česka nielen ako obchodnú príležitosť, ale tiež ako posilnenie európskej bezpečnosti a schopnosti odstrašenia v súčasnej komplikovanej medzinárodnej situácii.

„To je pre mňa zásadné. Čo tých 550 strojov znamená pre európsku obranu a bezpečnosť. A tých 24 (českých) toho bude dôležitou súčasťou,“ povedal novinárom vo fabrike v texaskom Fort Worth Gregory Day, zodpovedný za rozvoj obchodných vzťahov výrobcu s krajinami severnej a strednej Európy. Keď nejaká krajina začne tieto lietadlá používať, ostatní si to podľa neho veľmi rýchlo všimnú.

Českí vojenskí piloti v súčasnosti lietajú na 12 jednomiestnych a dvoch dvojmiestnych stíhačkách Jas-39 Gripen, ktoré má ČR prenajaté od Švédska. Prenájom sa skončí v roku 2027, česká armáda potom môže využiť dvojročnú opciu. Začať rokovania s vládou USA o prípadnom nákupe amerických strojov odporučila armádna analýza, podľa ktorej požiadavky kladené na české letectvo môžu po roku 2040 splniť iba stroje piatej generácie. Ich jediným dostupným zástupcom je v súčasnosti práve F-35. Rozhodnutie vyvolalo nevôľu švédskeho výrobcu Saab, podľa ktorého môžu gripeny spĺňať požiadavky českého letectva najmenej do roku 2040.

O cene za prípadných 24 moderných lietadiel a súvisiace služby nechceli teraz zástupcovia americkej firmy špekulovať. Vzíde totiž z rokovaní medzi českou a americkou vládou a jej výšku ovplyvní tiež presná a zatiaľ nezverejnená podoba požiadaviek českej strany. „Musíme si počkať, kým sa takéto rozhovory uskutočnia,“ poznamenal k tomu Day. Rovnako sa vyjadruje aj české ministerstvo obrany. O cene napríklad rozhodne, či a v akom množstve bude súčasťou kontraktu drahá letecká munícia.

Pre porovnanie napríklad Poľsko v roku 2019 rozhodlo o obstaraní 32 lietadiel F-35 za 6,5 miliardy dolárov. Fínsko tento rok dokončilo rozhovory o kúpe 64 týchto strojov za 9,4 miliardy dolárov.

Spoločnosť Lockheed Martin teraz uvádza, že na programe F-35 sa podieľa 16 krajín, dodaných bolo vyše 860 lietadiel a vycvičených vyše 1 800 pilotov a viac ako 13 250 príslušníkov pozemného personálu. Zástupcovia firmy upozorňujú, že medzi rokmi 2015 a 2021 sa im v priemere na celú flotilu existujúcich strojov podarilo na polovicu znížiť náklady na letovú hodinu a do roku 2026 očakávajú zníženie tejto sumy o ďalších 35 percent. Lockheed Martin úspory pri údržbe strojov vysvetľuje nielen vysokou spoľahlivosťou využívaných súčiastok, ale tiež veľkosťou európskej flotily lietadiel a teda existujúcich skladov náhradných dielov a ďalších podporných a opravárenských zariadení v Holandsku, Nórsku či v Taliansku.

Slovenskí piloti trénujú na F-16 v USA Prvým slovenským pilotom, ktorý v polovici mája 2021 pod dohľadom inštruktora riadil F-16, bol nadporučík Lukáš Kúdela. „Môj subjektívny názor je, že stíhacie lietadlo F-16 sa pilotovalo jednoduchšie ako cvičné prúdové lietadlo T-38. Aj výkonnostne je to oproti lietadlám, na ktorých sme lietali doposiaľ, veľký rozdiel. Určite môžem za nás všetkých povedať, že po tomto premiérovom lete sme pristáli "vytešení", že aj v rámci pomerne náročného výcviku sme sa predsa len dostali do kokpitu F-16 a vzali ju do vzduchu," popísal dojmy z prvého letu npor. L. Kúdela.

V medzivládnych rozhovoroch hrá výrobca stíhačiek úlohu „čestného sprostredkovateľa“, povedal vo Fort Worth ČTK Nicolas Smythe, ktorý má na starosti podporu zákazníkov Lockheed Martin v Európe a Izraeli. Ak by sa Praha pre obstaranie stíhačiek z USA naozaj rozhodla, nezískala by ich všetky naraz. Napríklad dodávky týchto 64 strojov pre Fínsko budú každý rok znamenať rozšírenie fínskej flotily približne o osem či desať lietadiel. České letectvo by tak „svoje“ stíhačky zrejme získalo v priebehu niekoľkých rokov, výroba jedného nového lietadla napokon zaberie približne dva roky a fabrika vo Fort Worth dokáže ročne vyprodukovať niečo vyše 150 nových F-35. Firma by produkciu „českých“ F-35 spustila na základe žiadosti americkej vlády.

„V čase, keď sa tie lietadlá stavajú, tak už nakupujeme náhradné diely, zariadenia a vybavenie základne, odkiaľ budú stroje vzlietať,“ upozornil Smythe. Súčasťou medzivládnych dohôd podľa neho okrem výcviku pilotov i technického personálu typicky bývajú tiež dodávky zbraňových systémov pre kupované lietadlá. Výrobca je pripravený radiť s úpravami základne a jej zariadenia tak, aby letectvo kupca mohlo stroje udržiavať a pokračovať vo výcviku pozemného personálu i pilotov. Podľa slov zástupcov Lockheed Martin je pritom z ich pohľadu česká základňa v Čáslavi na lietadlá F-35 už teraz z 90 percent pripravená. S vyjednávaním o možnom dodaní lietadiel Lockheed Martin českému letectvu súvisí tiež hľadanie možností, ako by americká spoločnosť mohla spolupracovať s českým priemyslom. Jej zástupcovia spomenuli napríklad české firmy zaoberajúce sa rozšírenou či virtuálnou realitou v súvislosti so systémami využívanými pri údržbe a opravách lietadiel.

