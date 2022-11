Masaker v divadle. Rusi strašili v ukrajinských uniformách

Do hľadiska sa vrútia ozbrojenci, strieľajú, berú rukojemníkov z radov divákov, ozývajú sa zúfalé výkriky - "to bolí, pusť", jedného muža útočníci odvlečú do zákulisia a zarachotí dávka popravnej salvy.

Kaluga, tristopäťdesi­attisícové mesto necelých dvesto kilometrov juhozápadne od ruskej metropoly, zažila v utorok večer desivé scény ako vystrihnuté z rukojemníckej drámy spred dvadsiatich rokov. V moskovskom divadle Dubrovka vtedy trojdňové peklo neprežilo asi 130 divákov muzikálu Nord-Ost.

Predstavenie v Kaluge sa zaobišlo bez krvi. Násilie, akokoľvek hrôzostrašné, bolo iba hrané. Na scénu miestnej filharmónie nevtrhli skutoční čečenskí teroristi ako v Dubrovke, ale herci v uniformách ukrajinskej špeciálnej jednotky.

„Obyvateľom Kalugy predviedli strhujúce predstavenie o vojenskej operácii na Donbase. Diváci doslova čuchali pušný prach,“ hlásila v miestnej Nika TV reportérka Jekaterina Rodinová. „Z takýchto scén naskakuje husia koža, samá hrôza a zmätok. Tvorcovia chceli divákov ponoriť do atmosféry toho, čo už osem rokov zažívajú obyvatelia Donbasu. Hlavnou myšlienkou predstavenia je ukázať konfrontáciu medzi zlom a dobrom,“ poznamenala.

Multižánrový projekt s názvom Zdvorilí ľudia, ktorého súčasťou je aj filmová projekcia a vystúpenie živej kapely, oslavuje ruskú inváziu na Ukrajine. „Zdvorilí ľudia“ je eufemizmus pre ruských vojakov bez insígnií, ktorí okupovali Krym predtým, ako Moskva v roku 2014 anektovala ukrajinský polostrov. Menej úctivo sa im hovorilo aj zelení mužíci.

Rolu hlavného antihrdinu v predstavení hrá herec Vilen Babičev, ktorý si podľa Nika TV v minulosti zahral aj vo filme s Jackiem Chanom a Arnoldom Schwarzeneggerom a v súčasnosti je príslušníkom milície donbaských separatistov. „Moja postava má divákom ukázať podstatu nepriateľa, proti ktorému Rusko bojuje,“ poznamenal pre miestnu televíziu.

Autor projektu Zdvorilí ľudia Roman Razum tvrdí, že jeho cieľom je „vytvoriť pozitívny obsah, ktorý bude pôsobiť proti nemorálnej ideológii odporujúcej ruskému kultúrnemu kódexu“. „Ukazujeme, že to nie sú len ukrajinskí (vojaci), ale bojovníci plne vycvičení Severoatlantickou alianciou, po dlhé roky zásobovaní jej zbraňami,“ povedal pre kalužskú televíziu.

Predstavenie, ktoré sa má hrať v dvanástich mestách vrátane Moskvy, podporil Prezidentský fond pre kultúrne iniciatívy sumou desiatich miliónov rubľov (160-tisíc eur), čo predstavuje dve tretiny jeho celkových nákladov. „Zaujímavý je najmä dátum podania prihlášky – 3. január 2022. To znamená, že tvorba obsahu potrebného na podporu vojnovej propagandy sa začala skôr ako rozsiahla invázia na Ukrajinu,“ napísal telegramový kanál Sirena po preskúmaní webovej stránky prezidentského fon­du.

Predstavenie vyvolalo v Kaluge zmiešané ohlasy, mnohých pobúrilo, napísal portál Republic.ru analyzujúci stovky komentárov búrlivej diskusie na sociálnej sieti VKontakte. „Väčšina z nich bola mimoriadne negatívna. Viacerí občania sa domnievajú, že v krajine, ktorá prežila teroristický útok na Dubrovku, je to neprijateľné,“ poznamenal Republic.ru.

„V Rusku, kde bol Nord-Ost, je (zajatie divákov) samozrejme veľmi zábavný žart. Nasmejete sa!“ ironizuje diskutérka Jelizaveta Lavrenovová. „Máš pravdu,“ pritakala jej Anastasia Komarovová. „Aj mne to bezprostredne pripomenulo Nord-Ost. Je to šok. Nočná mora,“ dodala na VKontakte. Ďalší diskutér Sergej Filatčenko napísal, že tehotná manželka jeho priateľa bola na premiére hry v Kaluge a stále sa cíti zle. „Podľa jej slov to bolo šialené! Len si to predstavte! Ako sa dá niečo také ukazovať v divadle? Ľudia si tam chodia oddýchnuť a nie ošedivieť!“ napísal.

Podľa Oľgy Chnykinovej pravým zámerom takého predstavenia je ešte viac poštvať Rusov proti Ukrajincom. „Umelo nás nútia, aby sme sa vzájomne nenávideli. Diktujú, kto je priateľ a kto nepriateľ,“ cituje Kalužanku portál Republic.ru.