Bývalý španielsky kráľ sa bráni na súde pred exmilenkou

Juan Carlos I. chce presvedčiť súd, že sa na neho vzťahuje imunita, takže justičné orgány sa ním nemôžu zaoberať. Ubezpečuje pritom, že sa proti Wittgensteinovej ničoho zlého nedopustil.

Sudca poukázal na to, že už nie je panovník

„Wittgensteinová obviňuje bývalého kráľa, že nariadil jej sledovanie a opakovane ju obťažoval po tom, čo sa ich vzťah v roku 2012 rozpadol,“ informovala stanica BBC. Advokáti Juana Carlosa I. sa usilujú zmeniť na odvolacom súde verdikt z marca tohto roku. „Bez ohľadu na osobitné postavenie, ktoré si obžalovaný zachoval podľa zákonov a ústavy Španielska, už nie je panovník, aby ho to oprávňovalo mať osobnú imunitu,“ zdôvodnil vtedy sudca Matthew Nicklin, prečo sa justícia môže venovať žalobe. Expanovník nielenže poukazuje na svoju imunitu, ale tiež zdôrazňuje, že anglické súdnictvo nemá v daných veciach jurisdikciu (čiže mu neprináleží vôbec konať), lebo nič z toho, čo sa údajne stalo, sa nespája s britským územím.

Dánska aristokratka, ktorá má 57 rokov, sa obrátila na súd v Anglicku, pretože v tejto krajine žije. „Žiada odškodné za to, že bývalý kráľ na ňu tlačil, aby mu vrátila dary v hodnote 65 miliónov eur, ako aj za vlámanie do jej domu a zastrašovanie,“ spresnila BBC.

Juan Carlos I., ktorý má 84 rokov, sa rozišiel s Wittgensteinovou (tak to ona tvrdí) v roku 2012 po škandalóznej poľovačke na slony v Afrike, kde ho sprevádzala. „Vtedajší kráľ si v Botswane zlomil bedrový kĺb a musel odletieť domov,“ pripomenula BBC. Odhalenie, že sa vybral poľovať za drahé peniaze, vyvolalo hnev verejnosti, pretože v tom čase Španielsko sužovala hlboká finančná kríza.

Mýty, na ktoré sa spoliehajú monarchie

Tvrdenia Wittgensteinovej o Juanovi Carlosovi I. sú verejnosti prístupné na serveri Corinna and the King (Corinna a kráľ). Obsahuje aj zvukovú nahrávku s jej spomienkami. „Toto je skutočný príbeh o chamtivosti, nezastaviteľnej žiadostivosti a temných sprisahaniach, ktoré zrazili španielsku kráľovskú rodinu na kolená. Je o krehkých mýtoch, na ktoré sa monarchie spoliehajú, že prežijú, a o tom, čo sa stane, keď im národ prestane veriť,“ zdôrazňuje server.

Wittgensteinová opísala Juana Carlosa I. nielen ako muža, ktorý jej začal ubližovať, ale aj ako korupčníka: „Zo zahraničných ciest sa vracal šťastný ako päťročný chlapec, s taškami plnými peňazí, čo bývalo zvyčajné.“

Veľkou kauzou spájajúcou sa s Juanom Carlosom I. sa zaoberali španielski vyšetrovatelia (imunitu má, ale v prípadoch figurovali ďalší podozriví), ale napokon prípad odložili. Išlo o to, že od Saudskej Arábie údajne dostal obrovský úplatok súvisiaci s výstavbou vysokorýchlostnej železničnej trate. Juan Carlos I. si kedysi získal uznanie Španielov za to, ako v roku 1975 dobre dohliadal na prechod štátu z Frankovej diktatúry na demokraciu. Situácia sa zmenila pred ôsmimi rokmi po sérii jeho škandálov, do ktorých boli namočení aj niektorí ďalší členovia kráľovskej rodiny. Rozhodol sa preto v roku 2014 abdikovať a odišiel žiť do Abú Zabí, čo je hlavné mesto SAE.

Tvrdí, že jej dal zablokovať konto

Podľa Wittgensteinovej došlo k rozchodu s Juanom Carlosom I., keď na ňu začal naliehať, aby sa s ním zosobášila, čo odmietla. (Kráľovná Sofia, ktorá má 84 rokov, pritom vtedy bola a stále je jeho manželkou.)

Podstata žaloby aristokratky sa zakladá na tvrdení, že jej spôsobil veľkú psychickú traumu v dôsledku pretrvávajúceho obťažovania po skončení ich vzťahu. Mal od nej žiadať späť nielen všetko, čo jej dal, ale aj nariadiť jej sledovanie španielskou tajnou službou, ktorej príslušníci sa údajne aj vlámali do jej domu.

Cielené útoky zašli vraj tak ďaleko, že sa postaral o zablokovanie jej monackého bankového konta. „Keď bola v roku 2020 v Alpách, nemohla preto zaplatiť za ubytovanie v hoteli 130-tisíc švajčiarskych frankov,“ napísal denník El País, ktorý nazrel do e-mailovej komunikácie Wittgensteinovej so ženevským hotelierom. Túto elektronickú poštu predložila ako dôkazový materiál k podanej žalobe.