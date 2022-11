Chcú mať Rusi z Chersonu terč pre delostrelectvo?

Nad Chersonom už neveje ruská vlajka. Ale ešte ani ukrajinská. Kyjev správy o ruskom ústupe berie stále s rezervou. Zaznievajú obavy, že okupanti chcú kedysi tristotisícový prístav pri ústí Dnepra do Čierneho mora premeniť na mesto smrti.

Moskva vo štvrtok potvrdila sťahovanie svojich jednotiek z Chersonu. Ponižujúce slovo ústup, ktorý deň predtým nariadil minister obrany Sergej Šojgu, však hovorca jeho rezortu nevyslovil. „V mykolajivsko-kryvorožskom smere manévrujú jednotky ruskej armády na pripravené pozície na ľavom brehu rieky,“ konštatoval v dennom hlásení generál Igor Konašenkov.

Kyjev ohlásený odsun Rusov z jediného ukrajinského oblastného centra, ktoré dokázali bezmála za trištvrte roka obsadiť, komentuje stále opatrne. Je v tom oveľa zdržanlivejší ako mnohí ruskí vojenskí korešpondenti a blogeri, ktorí píšu o hrubom zlyhaní armádneho velenia a zrade proruskej časti obyvateľov Chersonu.

„Niektorí ľudia si myslia, že sú veľmi prefíkaní… Ale my sme o krok vpred,“ tajomne varoval Andrij Jermak, vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta. Jeho poradca Mychajlo Podoľak bol konkrétnejší: „Ukrajina nevidí žiadne známky toho, že by Rusko opustilo Cherson bez boja. Významná časť ruskej skupiny zostáva v meste, do regiónu sa sťahujú ďalšie zálohy,“ upozornil.

Strelnica pre delostrelectvo?

„Rusko chce Cherson premeniť na mesto smrti. Ruskí vojaci zamínovávajú všetko, čo sa dá: byty, kanalizácie. Delostrelectvo na ľavom brehu plánuje zmeniť mesto na ruiny. Takto vyzerá ruský svet: prísť, okradnúť, osláviť, zabiť svedkov, zanechať ruiny a odísť,“ napísal Podoľak na Twitteri. Ukrajinská armáda vo štvrtok zopakovala, že zatiaľ stále nie je schopná potvrdiť, či sa ruské jednotky z Chersonu skutočne sťahujú. Generál Oleksij Hromov však pripustil, že postup ukrajinských ozbrojených síl nedáva Rusom inú možnosť, než sa stiahnuť. „V tejto chvíli ale nemôžeme potvrdiť ani vyvrátiť informácie o sťahovaní ruských vojsk z Chersonu. V našej útočnej operácii budeme pokračovať podľa plánu,“ dodal Hromov.

Niekoľkodňové prudké boje o Snihurivku, významný opevnený bod brániaci ukrajinskému postupu na Cherson, sa pre Kyjev skončili úspechom. Nad mestom na juhu Mykolajivskej oblasti, ktoré Moskva nezákonne pripojila k anektovanej Chersonskej oblasti, zaviala vo štvrtok ukrajinská vlajka. Vidno to na videozázname zverejnenom na sociálnych sieťach.

Ukrajinskí vojaci sa hýbu vpred aj v samotnej Chersonskej oblasti. Podľa veliteľa ukrajinských ozbrojených síl generála Valerija Zalužného za 24 hodín postúpili v dvoch smeroch na severozápade oblasti. „Iba za posledný deň, v smere Petropavlivka-Novorajsk, postúpili obranné sily o sedem kilometrov, prevzali kontrolu nad šiestimi sídlami a vrátili až 107 štvorcových kilometrov územia Ukrajine. V smere Pervomajske-Cherson sme postúpili o sedem kilometrov, prevzali kontrolu nad 157 štvorcovými kilometrami územia," napísal Zalužnyj.

Odesa si môže vydýchnuť

Podľa pozorovateľov stále nie je jasné, kedy sa Ukrajina rozhodne znova ovládnuť Cherson. "Budeme postupovať s veľkou obozretnosťou, bez emócií, bez zbytočného rizika,“ vyhlásil vo svojom pravidelnom videoposolstve prezident Volodymyr Zelenskyj. „Postupne sa presúvame na juh, posilňujeme naše pozície. Krok za krokom,“ dodal.

Opatrné formulácie naznačujú, že na rázny úder sa predbežne Kyjev nechystá. „Ukrajinské jednotky na južnej frontovej línii sú vyčerpané a územie pred nimi je zamínované. Prenasledovanie ruských síl by viedlo k ďalšiemu krviprelievaniu, ako spravidla vždy v husto obývaných oblastiach veľkosti Chersonu,“ konštatuje vo svojej analýze CNN.

Pokoj na chersonskom fronte by momentálne zjavne uvítala aj Moskva. „Ak sa ruské jednotky stiahnu na východný breh, uľahčia si tým zásobovanie a do hĺbky obnovia svoju obranu,“ usudzuje CNN a dodáva: „Akýkoľvek pokus ukrajinských síl prekročiť Dneper by bol draho vykúpený a takmer neúnosný. Rusko si navyše stále udrží kontrolu nad zhruba 60 percentami Chersonskej oblasti, vrátane pobrežia Azovského mora. Kým budú mať jednotky Moskvy pod kontrolou východný breh Dnepra, ukrajinské sily tiež nebudú môcť poškodiť kanál, ktorý privádza sladkú vodu na Krymský polostrov.“

Pri novom usporiadaní frontových línií na juhu Ukrajiny sa ale aj Kyjev bude môcť cítiť podstatne bezpečnejšie. Stratou Chersonu sa totiž pre Moskvu rozplýva jej sen o obsadení Odesy a Mykolajiva. „V prípade straty predmostia na pravom brehu Dnepra to bude prakticky nemožné,“ komentoval vývoj po ohlásenom ruskom ústupe z Chersonu ruskojazyčný web BBC. „Koniec koncov pre akýkoľvek postup by musela armáda znova prekročiť rieku,“ dodal.