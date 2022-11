ONLINE: Rusi sa stiahli za rieku, most medzi Chersonom a ľavým brehom Dnepru sa zrútil

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 261. deň

Ruské ostreľovanie Mykolajivu si vyžiadalo šesť mŕtvych

Ruskí vojaci prekračujú rieku Dnepr

Zelenskyj: Na juhu sme oslobodili už 41 obcí

J. Kórea poprela dodávku delostreleckých granátov pre Kyjev Charkov po odchode Rusov Fotogaléria 16 fotiek +13

VIDEO: Charkovský raketový cintorín.

14:49 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v piatok privítal stiahnutie ruských jednotiek z juhoukrajinského mesta Cherson ako ďalší dôležitý úspech na bojisku v oblasti, na ktorú si Moskva naďalej robí územné nároky.

Vo svojom tvíte Kuleba podľa agentúry AFP napísal, že „Ukrajina práve teraz získava ďalšie dôležité víťazstvo“. Dodal, že bez ohľadu na to, čo Rusko robí alebo vyhlasuje, „Ukrajina vyhrá“.

Svoj príspevok Kuleba doplnil videozáznamom datovaným 11. novembrom, ktorý zachytáva skupinu civilistov, ako v Chersone odstraňujú z bilbordu plagát s nápisom „Rusko je tu naveky“.

Na sociálnych sieťach sa v piatok popoludní objavili fotografie, ako postupujúcich ukrajinských vojakov v Chersone vítajú stovky ľudí s ukrajinskými zástavami v rukách.

Rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) dodala, že správy o prípadných lokálnych bojoch v meste nie sú k dispozícii.

Agentúra Reuters v tejto súvislosti citovala predstaviteľa Chersonskej oblastnej rady Serhija Chlana, ktorý upozornil, že niektorí ruskí vojaci sa z Chersonu nestihli stiahnuť. Počet týchto ľudí, prezlečených už údajne do civilného oblečenia, nie je známy, uviedol Chlan na brífingu bez uvedenia dôkazov. Miestnych obyvateľov však vyzval, aby zostali doma, kým ukrajinské jednotky mesto „prečešú“ a skontrolujú.

13:42 Kremeľ naďalej považuje Chersonskú oblasť, kde sa úspešne rozvíja ukrajinská protiofenzíva a ruské vojská ustupujú, za súčasť Ruska. Povedal to hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. V stiahnutí z pravého, západného brehu Dnepra vrátane oblastnej metropoly Chersonu nevidí hovorca nič ponižujúce.

"Je to (Chersonská oblasť) subjekt Ruskej federácie. Toto postavenie je stanovené a zakotvené v zákonoch. Tu nie sú a nemôžu byť žiadne zmeny, "povedal Peskov.

Hovorca odmietol odpovedať na otázky novinárov, ako prezident Putin prijal hlásenie generála Sergeja Surovikina o situácii v Chersone a rozhodnutie stiahnuť odtiaľ ruské vojská, ktoré prijal minister obrany Sergej Šojgu.

„Bolo to rozhodnutie ministra obrany, a tak sa, prosím, obráťte na ministerstvo obrany. Ja na to nemám čo povedať, "vyhlásil Peskov. Podobne na ministerstvo obrany odkázal aj otázky ohľadom priebehu "špeciálnej vojenskej operácie“, ako v Kremli nazývajú vojnu proti Ukrajine, pokračujúcej už 261. dňom. Na otázku BBC hovorca odvetil, že stiahnutie z Chersonu nepokladajú v Kremli za ponižujúce.

12:30 Antonivskyj most, ktorý bol jedinou cestnou spojnicou medzi juhoukrajinským mestom Cherson a Rusmi okupovaným pravým brehom rieky Dneper, sa v piatok zrútil. Informoval o tom verejnoprávny telerozhlas Suspilne s odvolaním sa na miestnych obyvateľov, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Ukrajinský telerozhlas zverejnil fotografiu, na ktorej vidno, že na dlhom úseku mosta chýbajú nielen nosníky, ale aj piliere. Najbližší cestný most cez Dneper sa nachádza vo vzdialenosti viac než 70 kilometrov.

12:29 Ruské jednotky v piatok dokončili sťahovanie sa z ukrajinského mesta Cherson na ľavú stranu rieky Dneper. Oznámili to ruské ozbrojené sily, informovali agentúr AFP a AP.

„V chersonskom smere bol dnes o 5.00 h moskovského času zavŕšený presun divízií ruských vojsk na ľavý breh rieky Dneper. Na pravom brehu neostal jediný kus vojenskej techniky ani zbrane. Všetci ruskí vojaci prešli na ľavý breh Dnepra,“ napísalo vo zvodke na sociálnej sieti Telegram ruské ministerstvo obrany.

Rusko vo štvrtok oznámilo, že jeho vojaci začali ustupovať z ukrajinského mesta Cherson. Rozkaz na ich odsun z Chersonu vydal v stredu minister obrany Sergej Šojgu.

10:44 Britská vláda zmrazila majetok v hodnote viac ako 18 miliárd libier (20,5 miliardy eur), ktorý vlastnili ruskí oligarchovia, ako aj iné fyzické a právnické osoby sankcionované za inváziu Moskvy na Ukrajinu. Podľa Reuters Rusko tak predbehlo Líbyu a Irán a stalo sa krajinou, na ktorú Británia uvalila najviac sankcií. Vyplýva to z výročnej správy Úradu pre implementáciu finančných sankcií (OFSI), ktorý je súčasťou britského ministerstva financií.

9:49 Americký inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej najnovšej správe o situácii na bojiskách Ukrajiny vyvracia názor niektorých západných pozorovateľov, že zimné počasie by mohlo viesť k útlmu v bojoch a vytvoriť tak príležitosť na začatie rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou. TASR o tom informuje na základe správy stanice BBC.

Experti ISW sa však domnievajú, že rozbahnený terén na jar a na jeseň môže spomaliť ofenzívu, rovnako ako poruchy alebo nedostatok techniky vhodnej pre zimné podmienky. K utlmeniu intenzity bojov tak dôjde nie pre počasie, ale pre problémy v logistike. Podľa ISW pritom „zima môže ublížiť zle vybaveným ruským jednotkám na Ukrajine oveľa viac“ ako ukrajinským.

Dobre zásobená ukrajinská armáda pravdepodobne pre príchod zimy svoju protiofenzívu nezastaví, myslia si experti ISW. Naopak, zamrznutá zem môže podľa nich vozidlám ukrajinskej armády uľahčiť pohyb. Ten je momentálne, v podmienkach jarných a jesenných dažďov spôsobujúcich rozbahnenie terénu, sťažený. Tento jav, ktorý sa opakuje dvakrát do roka, sa na Ukrajine nazýva rasputica.

9:32 Najmenej šesť ľudí prišlo o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenie po tom, čo päťpodlažný obytný dom v Mykolajive na juhu Ukrajiny zasiahla v noci na dnešok ruská raketa. Na telegrame to oznámil starosta mesta Oleksandr Sjenkevyč. Šéf oblastnej správy Vitalij Kim pôvodne písal o štyroch mŕtvych.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ruský zásah, ktorý zničil obytný dom od prvého po piate podlažie, za „cynickú odpoveď teroristického štátu na naše úspechy na fronte“.

Na mieste záchranári pokračujú v pátraní po preživších a prípadne ďalších obetiach, uviedol Zelenskyj, ktorý zverejnil video z miesta zásahu.

9:11 Novinár Jurij Butusov, ktorý sleduje situáciu na fronte v Chersonskej oblasti, na telegrame uviedol, že mesto Cherson už je v dostrele ukrajinského delostrelectva. „V okolí prívozov, kde sa sústredia ruské konvoje, sa strieľa,“ napísal Butusov. O streľbe v miestach, kde sa ruskí vojaci snažia dostať cez rieku, informovali skôr aj rôzne prokremeľské aj ukrajinské kanály na telegrame, píše ruskojazyčný server BBC, tieto informácie ale oficiálne ani jedna z bojujúcich strán nepotvrdila.

Ukrajinské prieskumné jednotky sú podľa Butusova v niektorých prípadoch už len 18 kilometrov od Chersonu, postup ukrajinských jednotiek však zdržujú mínové polia nastražené ruskými vojakmi. To ale znemožňuje aj ruským jednotkám obrátiť sa a zaútočiť na Ukrajincov. „Oslobodenie Chersonu je záležitosťou blízkej budúcnosti,“ napísal novinár.

9:03 Japonské úrady v piatok oznámili, že v bojoch na Ukrajine zahynul Japonec bojujúci proti ruským inváznym silám. Ide o prvú potvrdenú japonskú obeť ukrajinského konfliktu, informuje agentúra AFP.

Podľa hovorcu japonskej vlády Japonec vo veku od 20–30 rokov padol v stredu počas bojov na Ukrajine. Bližšie podrobnosti hovorca neuviedol, píše TASR.

Vysokopostavený predstaviteľ rezortu diplomacie v Tokiu pre APF uviedol, že ide pravdepodobne o prvého občana Japonska, ktorý prišiel na Ukrajine o život od začiatku ruskej invázie vo februári tohto roku.

8:24 Ruskí vojaci sa snažia presunúť jednotky a vybavenie na ľavý breh Dnepra, kde stavajú obranné línie. Uviedlo to južné operačné velenie ukrajinskej armády, pod ktoré spadá aj juhukrajinská Chersonská oblasť. Ruskí vojaci podľa neho z ľavého brehu ostreľujú pozície Ukrajincov.

„Nepriateľ pokračuje v manévroch za účelom presunu jednotiek a vybavenia medzi dvoma brehmi Dnepra,“ napísalo v noci na dnešok južné operačné velenie v hlásení zhrňujúcom štvrtkové udalosti.

Ruské ministerstvo obrany tento týždeň nariadilo stiahnutie vojakov z pravého brehu rieky Dneper a okrem iného aj z oblastnej metropoly Cherson, jedného z najväčších miest dobytých od začiatku invázie.

Ukrajina podobne ako v iných prípadoch o svojej súčasnej ofenzíve mlčí a aj v poslednom hlásení južného operačného velenia sú o útočných operáciách iba náznaky, píše ruskojazyčný server BBC. „Obranné sily ďalej posúvajú frontovú líniu bližšie k ľavému brehu, vojaci protivníka sa narýchlo naloďujú na plavidlá, ktoré sa zdajú byť schopné prepravy, a snažia sa utiecť,“ píše južné velenie.

8:03 Ukrajinský konzul v talianskom Miláne Andrij Kartyš v liste adresovanom riaditeľovi svetoznámeho operného domu La Scala, ako aj lokálnym politikom vyjadril námietky voči plánom na uvedenie ruskej opery Boris Godunov, ktorej premiéra je naplánovaná na december. Vyjadril sa tak v súvislosti s pretrvávajúcou vojenskou ofenzívou Moskvy.

Takéto predstavenia ruských diel by podľa Kartyšových slov nemali byť využívané na podporu „prípadných prvkov propagandy“ Ruska, napísala talianska tlačová agentúra ANSA. Rusko obvinil z toho, že „používa kultúru na to, aby dodalo váhu svojim tvrdeniam o veľkosti a moci“ krajiny.

zväčšiť Foto: Wikipedia 1280px-Milan - Scala - Facade Opera La Scala v talianskom Miláne plánuje otvoriť sezónu 2022-2023 v decembri operným predstavením Boris Godunov ruského hudobného skladateľa Modesta Musorgského.

Libreto opery Boris Godunov napísal v 19. storočí na motívy rovnomennej Puškinovej tragédie ruský skladateľ Modest Petrovič Musorgskij. V hlavných rolách v tejto opere sa pri príležitosti zahájenia novej sezóny v La Scale majú predstaviť operní speváci Ildar Abdrazakov a Anna Denisová. Začiatok novej sezóny v La Scale patrí k vrcholom talianskeho hudobného kalendára.

Proti výberu Musorgského opery v čase vojny na Ukrajine protestovali viaceré združenia reprezentujúce Ukrajincov žijúcich v Taliansku. Apelovali na zvolenie iného diela, pričom podotkli, že ruské diela by sa až do ukončenia vojny hrať nemali.

7:16 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videopríhovore uviedol, že v súvislosti so sťahovaním ruských síl z Chersonskej oblasti oslobodili ukrajinské sily už 41 obcí na juhu krajiny, informujú agentúry AFP, DPA a denník The Guardian.

Ukrajinskí predstavitelia predtým vo štvrtok uviedli, že v priebehu dňa bolo oslobodených 12 obcí.

„Počet ukrajinských vlajok, ktoré sa v rámci prebiehajúcej obrannej operácie vrátili na svoje zákonné miesto, dosahuje už desiatky,“ poznamenal Zelenskyj. „Nie je to nepriateľ, ktorý odchádza – sú to Ukrajinci, ktorí okupantov vyháňajú,“ zdôraznil.

„A my musíme prejsť celú cestu – na bojisku aj na poli diplomacie – aby všade v našej krajine, pozdĺž celej medzinárodne uznávanej hranice, bolo vidieť naše vlajky – ukrajinské vlajky,“ dodal Zelenskyj. Upozornil však na to, že úspechy na bojisku tiež znamenajú, že vojaci platia za slobodu Ukrajiny svojimi životmi.

6:37 Južná Kórea poprela správu amerických novín The Wall Street Journal, ktoré vo štvrtok informovali, že Soul plánuje Spojeným štátom predať delostrelecké granáty určené pre ukrajinské sily. Južná Kórea zdôraznila, že ak dôjde k uzavretiu dohody s USA, munícia kalibra 155 milimetrov v počte 100 000 kusov bude len pre americké jednotky.

Ministerstvo obrany v Soule vo vyhlásení potvrdilo, že prebiehajú rokovania americkej a juhokórejskej strany s cieľom doplniť nedostatok munície s kalibrom 155 milimetrov v USA. Zdôraznilo však, že podmienkou je, že Spojené štáty budú konečným prijímateľom. Rezort obrany dodal, že politika Soulu týkajúca sa neposkytovania smrtiacich zbraní Ukrajine zostáva nezmenená.

Čítajte viac Nebeskí bojovníci pre Ukrajinu sa nekonajú. USA od dodávky cúvli

Washington je kľúčovým spojencom Soulu čo sa týka bezpečnosti a na ochranu pred Severnou Kóreou vyzbrojenou atómovou zbraňou, majú USA v Južnej Kórei umiestnených približne 27 000 vojakov.

5:55 Po oslobodení Chersonu na juhu Ukrajiny budú mať ukrajinské sily možnosť ostreľovať komunikácie, ktoré vedú na polostrov Krym a pre Rusko sú kľúčové z hľadiska zásobovania, upozornil vo štvrtok denník Financial Times (FT). Znovudobytie centra Chersonskej oblasti by tak mohlo Rusom skomplikovať snahy o udržanie zvyšných obsadených území.

Rusko tvrdí, že začalo presun ruských vojsk z pravého brehu Dnepra, kde Cherson leží, na ľavý breh. V stredu dal rozkaz na stiahnutie ruský minister obrany Sergej Šojgu. Ukrajina ale uvádza, že robiť závery z ruských vyhlásení by bolo unáhlené, a upozorňuje, že Rusi sa mesta bez boja pravdepodobne nevzdajú.

VIDEO: Cez Dneper! Takto poslal Šojgu Surovikina s armádou na druhý breh rieky.

Cherson, jediné oblastné centrum, ktoré Rusi počas invázie na Ukrajinu od februára ovládli, má popri symbolickom význame aj strategickú hodnotu. Chersonská oblasť totiž spája Krym, ktorý v rozpore s medzinárodným právom v roku 2014 anektovalo Rusko, so zvyškom Ukrajiny. Samotný Cherson leží asi 100 kilometrov od pevninskej šije, cez ktorú Rusko zásobuje svoje vojská z rozsiahlych krymských základní. Tri dôležité cesty vedúce cez tento úzky koridor by sa v prípade znovudobytia Chersonu Ukrajinci podľa FT ocitli v dosahu ukrajinských raketových systémov dodaných Západom. Ukrajinci by mohli ostreľovať tiež množstvo ruských logistických stredísk a muničných skladov.

Cherson „poskytuje možnosť palebnej kontroly nad cestami z Krymu využívanými Rusmi na zásobovanie“, oznámil FT Serhij Kuzan z Ukrajinského centra pre bezpečnosť a spoluprácu. „Pre ruské sily to (strata mesta) bude znamenať veľkú ranu,“ dodal.

Avšak oslobodenie Chersonu pravdepodobne k okamžitému prelomu ruskej línie nepovedie, poznamenal list. Ruské vojská totiž plánujú upevniť svoje pozície na opačnom brehu Dnepra, ako leží Cherson. Obranné pozície na ľavom brehu, ktorým nahrávajú prírodné podmienky vrátane kanálov a močaristej pôdy, buduje ruská armáda už niekoľko týždňov. Ukrajinské sily tak podľa očakávania západných predstaviteľov ku koncu tohto mesiaca ovládnu západný breh Dnepra, Rusi si ale udržia druhý breh.

Znovudobytie Chersonu by ale mohlo Rusko donútiť, aby presunulo v snahe ochrániť prístup ku Krymu viac síl na juh, poznamenal list. Anexiou polostrova v roku 2014 si ruský prezident Vladimir Putin zabezpečil v Rusku nárast svojej popularity, a jeho stratu tak nebude chcieť dopustiť. Z tohto hľadiska bude predstavovať problém aj strata Chersonu, o ktorom Moskva vyhlasovala, že bude už „navždy“ ruský, keď na konci septembra ohlasovala pripojenie Chersonskej oblasti a ďalších obsadených ukrajinských území k Rusku.