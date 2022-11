ONLINE: Satelity vidia, že veľká priehrada pri Chersone je poškodená

Satelity spoločnosti Maxar odhalili poškodenie veľkej priehrady Nova Kachovka pri Chersone. Jej pretrhnutie by zaplavilo mesto aj široké okolie.

11:46 Ukrajinský generálny štáb uviedol, že Rusko od vpádu na Ukrajinu pred 262 dňami prišlo už o približne 80 210 vojakov, čo je o 810 viac ako pred 24 hodinami, 2 838 tankov, 5 730 obrnených vozidiel a 1 829 diel.

11:25 Známy streetartový umelec Banksy odhalil svoje najnovšie dielo tancujúcu gymnastku na stene obytnej budovy poškodenej ostreľovaním v ukrajinskom meste Boroďanka.

10:40 Ruskí okupanti sa pred ukrajinskými raketami neskryjú. Dôkazom toho je nové video ukrajinského ministerstva obrany.

10:31 Do Poľska prišlo z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie už vyše 7,67 milióna ľudí, oznámila na Twitteri poľská Pohraničná stráž (SG).

Podľa SG jej príslušníci vykonali v priebehu piatka približne 21 100 pohraničných kontrol ľudí vstupujúcich na poľské územie z Ukrajiny. Poľsko a Ukrajina zdieľajú viac než 500-kilometrovú hranicu.

Pohraničná stráž tiež tweetovala, že v piatok odišlo z Poľska na Ukrajinu zhruba 21 600 ľudí. A z poľského územia na ukrajinské prešlo od začiatku vojny už dovedna 5,87 milióna jedincov.

Koncom októbra schválil Senát – horná komora poľského parlamentu – jednohlasne rezolúciu, v ktorej označil Ruskú federáciu za teroristický režim. Parlament vyzval zároveň medzinárodnú komunitu, aby podporila Medzinárodný trestný súd (ICC) vo vyšetrovaní ľudí zodpovedných za vojnové zločiny na Ukrajine.

9:57 Dočasným oblastným centrom Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti sa stal Heničesk, okresné mesto ležiace na pobreží Azovského mora. Oznámila to agentúra TASS s odvolaním sa na okupačné úrady. Stalo sa tak potom, čo v piatok ukrajinskí vojaci oslobodili Cherson, ležiaci na pravom, západnom brehu rieky Dneper blízko jej ústia do Čierneho mora.

„Dočasným správnym strediskom Chersonskej oblasti je teraz Heničesk. Sú tam sústredené všetky hlavné úrady,“ uviedol hovorca Rusov dosadené oblastnej správy Alexander Fomin.

Heničesk dobyli ruské jednotky 27. februára, pripomenul TASS. Mesto je známe svojim prístavom a kúpeľmi. Pred vojnou tu podľa dostupných údajov žilo asi 20-tisíc ľudí.

Kremeľ naďalej pokladá Chersonskú oblasť za súčasť Ruska, uviedol v piatok Putinov hovorca Dmitrij Peskov. V stiahnutí z pravého, západného brehu Dnepra vrátane Chersonu nevidí nič ponižujúce.

9:34 Ukrajinskej armáda sa podarilo v uplynulých podarilo vytlačiť z Chersonu ruské jednotky a aspoň čiastočne tak oslobodiť mesto na juhovýchode Ukrajiny. Ukrajinských vojakov po príchode do mesta vítali tisíce ľudí, dokonca zablokovali konvoj, aby si mohli s osloboditeľmi podať ruku alebo sa objať.

„Ukrajinských vojakov prepadli špeciálne Chersonské objímacie sily,“ napísal na twitteri jeden z miestnych obyvateľov.

V Chersone dokonca už aj zaznela ukrajinská hymna po tom, ako Moskva stiahla svoje jednotky na ľavý breh rieky Dnepr. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil piatok za „historický deň“.

7:43 Rusi namiesto Chersonu dočasne ustanovili Heničesk ako administratívne centrum Chersonskej oblasti, ktorú považujú za súčasť Ruska. Informovala o tom agentúra RIA Novosti. Ruskí vojaci opustili Cherson a opevňujú sa na ľavom brehu rieky Dneper. Heničesk je ukrajinské prístavné mesto, ktoré leží na brehu Azovského mora. Hranica s Krymom je odtiaľ dve desiatky kilometrov.

7:16 „Vojna na Ukrajine pokračuje“, povedal v sobotu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba po tom, ako ukrajinské sily opätovne získali kontrolu nad mestom Cherson, informovala agentúra AFP. V Chersone, nachádzajúcom sa na juhovýchode Ukrajiny, zaznela ukrajinská hymna po tom, ako Moskva stiahla svoje jednotky z mesta – prvého veľkého centra, ktoré padlo po februárovom príkaze ruského prezidenta Vladimira Putina na inváziu.

Kuleba počas svojho prejavu na summite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v kambodžskom hlavnom meste Phnom Pénh povedal, že boj za oslobodenie Ukrajiny bude pokračovať.

Kuleba sa predtým počas bilaterálneho stretnutia s austrálskym premiérom Anthonym Albanesom na okraj summitu poďakoval Austrálii za jej podporu; tá poskytla Kyjevu 440 miliónov amerických dolárov prevažne vo vojenskej oblasti.

„Chápem, že každý chce, aby sa táto vojna skončila čo najskôr. My sme určite tí, ktorí si to želajú viac ako ktokoľvek iný,“ povedal Kuleba počas stretnutia s Albanesom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil piatok za „historický deň“. „Dnes je historický deň. Berieme si Cherson späť. Momentálne sú naši obrancovia na okraji mesta. Naše špeciálne jednotky sú však už v meste,“ napísal Zelenskyj na Telegrame.

Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že z Chersonskej oblasti vrátane mesta Cherson stiahlo viac ako 30 000 vojakov. Na pravom, západnom brehu rieky Dneper, kde sa nachádza mesto Cherson, podľa ruského ministerstva nezostal ani jeden kus ruskej vojenskej techniky či výzbroje.

6:30 Po ruskom ústupe z neďalekého mesta Cherson sú viditeľné nové značné škody na veľkej priehrade Nova Kachovka na juhu Ukrajiny, uviedla v piatok americká spoločnosť Maxar, ktorá sa zaoberá satelitnými snímkami, informovala agentúra AFP.

Spoločnosť uviedla, že na záberoch vytvorených v piatok je vidno aj niekoľko poškodených mostov, ktoré vedú cez rieku Dneper. Ukrajinské jednotky v centre Chersonu vítali tamojší obyvatelia po tom, ako ruské vojenské sily opustili toto mesto.

„Satelitné snímky z piatkového rána odhaľujú nové významné škody na niekoľkých mostoch a priehrade Nova Kachovka v dôsledku ruského ústupu z Chersonu cez rieku Dneper,“ uviedol Maxar.

Spoločnosť dodala, že časti severnej časti priehrady a stavidlá boli „úmyselne zničené“. Začiatkom tohto týždňa Rusko obvinilo Ukrajinu z ostreľovania tejto priehrady.

Obe strany sa opakovane obviňujú, že plánujú pretrhnúť hrádzu pomocou výbušnín, čo by zaplavilo veľkú časť územia po prúde rieky a pravdepodobne by to spôsobilo veľké škody v okolí Chersonu.

Cherson bolo jediné hlavné mesto regiónu, ktoré Rusko dobylo od invázie koncom februára. Kachovská priehrada sa nachádza neďaleko mesta Nova Kachovka.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Kremeľ nepovažuje ústup z Chersonu za ponižujúci. Stiahnutie sa ruských jednotiek na ľavý breh rieky Dneper podľa neho nijako nemení štatút Chersonskej oblasti, ktorá zostáva subjektom Ruskej federácie.

Bývalý poradca ruského prezidenta Sergej Markov vo štvrtok uviedol, že stiahnutie sa ruskej armády z Chersonu je najväčšou geopolitickou porážkou Ruska od rozpadu Sovietskeho zväzu.