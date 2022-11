V Chersone zavládla eufória. Ľudia oslavujú: Sme slobodní, nie sme otroci

Posledných osem mesiacov museli žiť pod ruskou okupáciou. Mnoho miestnych zažilo mučenie, prežívalo v otrasných podmienkach, teraz ale v uliciach ukrajinského Chersonu zavládla eufória, opísal spravodajca americkej televíznej stanice CNN, ktorý bol jedným z prvých západných novinárov, ktorý sa dnes do mesta dostal. Dobrú náladu obyvateľom podľa neho nekazilo ani to, že sú takmer bez vody, bez elektriny a bez internetového spojenia.

„Sme slobodní, nie sme otroci, sme Ukrajinci," povedala reportérovi Nicovi Robertsonovi jedna z miestnych žien, Oľga. Na hlavnom chersonskom námestí niektorí spievali ukrajinskú hymnu, zatiaľ čo druhí skandovali Sláva Ukrajine. Prechádzajúcich ukrajinských vojakov vítali zakaždým s jasotom a na všetkých budovách sa snažili vztýčiť ukrajinské vlajky.

Cherson, ležiaci na západnom brehu Dnepra blízko ústia do Čierneho mora, bol prvým väčším mestom, ktorého sa Rusi zmocnili po svojom februárovom vpáde na Ukrajinu. V piatok ruské ministerstvo obrany oznámilo, že dokončilo stiahnutie ruských síl z pravého brehu rieky Dneper, na ktorom leží práve aj Cherson. Následne sa do mesta dostali prví ukrajinskí vojaci a miestni ľudia začali oslavovať.

Ľudia objímajú vojakov

„Mali sme hrôzu z ruskej armády, báli sme sa vojakov, ktorí mohli kedykoľvek prísť k nám domov, len otvoriť dvere a kradnúť, unášať ľudí, mučiť ich," uviedla Oľga. Teraz ale ľudia konečne vyšli slobodne do ulíc, zaplavili centrálne námestie a mohli sa obliecť do ukrajinských vlajok. „Ľudia tu objímajú vojakov. Všetci sa prišli pozrieť von, ako to vyzerá, keď ste konečne slobodní,“ popísal atmosféru spravodajca CNN.

Náladu v oslobodenom meste priblížil aj reportér britskej televíznej stanice Sky News Alex Rossi. Ľudia sa podľa neho začali schádzať k oslavám už od skorého rána. Ako popísal, miestni ľudia s nadšením a slzami v očiach objímali všetkých novo prichádzajúcich, od vojakov po novinárov. Armáda sa podľa neho teraz snaží v meste sprevádzkovať internet, aby sa obyvatelia Chersonu konečne po niekoľkých mesiacoch mohli spojiť so svojimi blízkymi a povedať im, že sú v poriadku.

Rusi mesto, ktoré je správnym strediskom rovnomennej oblasti, okupovali od 2. marca. Na jeseň sa ukrajinský región pokúsili anektovať po narýchlo usporiadanom hlasovaní, ktorého výsledky svet neuznal. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že Rusko ďalej mesto považuje za svoju súčasť.