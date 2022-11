Slovák, generál alebo prvýkrát žena? Česko hľadá prezidenta

V prvom kole volieb, ktoré sa uskutoční 13. a 14. januára 2023, by vyhral Pavel (22,5 % hlasov). Babiš by si získal 22 % voličov, na treťom mieste by bola Nerudová (15 %). Ďalší uchádzači sa nachádzajú hlboko pod 10-percentnou výškou popularity medzi voličmi. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý zverejnil server iDNES.

Nerudová podporuje manželstvá homosexuálov

Česko ešte nikdy nebolo tak blízko možnosti, že by sa vôbec prvýkrát na Pražskom hrade ocitla žena. Nerudová, 43-ročná bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne, má slogan, že stelesňuje nádej pre lepšie časy.

Zosobášená matka dvoch detí považuje za svoju výhodu, že je ekonómka. Hlava štátu má síce v Česku obmedzené právomoci, no Nerudová sľubuje, že dokáže vyviesť krajinu z hospodárskej krí­zy.

Na svojej webovej stránke nepriamo obviňuje dosluhujúceho prezidenta Miloša Zemana z toho, aké názory prejavoval na Rusko: „Po začiatku vojny a posledných deväť rokov nám chýbal rovnaký hlas, ktorý by povedal, kto je nepriateľ ohrozujúci našu slobodu a hodnoty." (Faktom však je, že Zeman dôrazne odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu.) Nerudová tvrdí, že v súvislosti s týmto krvavým konfliktom je úplne jasné, kde sa nachádza hlavná hrozba: „Súčasné Putinovo Rusko, ktoré vraždí nevinných na Ukrajine a vedie barbarskú agresiu proti slobodnému a zvrchovanému štátu, je najväčším bezpečnostným rizikom Českej republiky."

Odpoveď na svoj postoj k tejto vojne Nerudová zaradila na webe na prvé miesto medzi najčastejšími otázkami, ktoré dostáva. Druhá v poradí znie, ako sa stavia k manželstvám homosexuálnych párov a adopcii detí. Napísala, že súhlasí so zmenou v oboch prípadoch. „Podporujem aj adopcie detí homosexuálnymi pármi. Som presvedčená, že každé dieťa si zaslúži zažiť lásku a starostlivosť rodičov. Naše deti vyrastajú v láskyplnej rodine s otcom a mamou, neviem, prečo by iné deti nemali vyrastať v láskyplnej rodine s dvomi otcami alebo mamičkami."

Na Slovensku by zrejme tento názor Nerudovej uškodil medzi mnohými voličmi, ale o jasnej väčšine českých sa to nedá povedať. Z prieskumu verejnej mienky, ktorý agentúra Median zverejnila v minulom roku, vyplynulo, že v Česku stúpa podpora sobášov osôb rovnakého pohlavia (registrované partnerstvá sú už v krajine uzákonené). Ukázalo sa, že viac ako dve tretiny opýtaných podporujú, aby manželstvo bolo pre všetkých.

Voliči Nerudovej sa dozvedia na webovej stránke aj o jej záujmoch. Najradšej chytá ryby a chodí na huby: „Milujem prírodu, v ktorej vždy nájdem pokoj na premýšľanie. Najlepšie chvíle voľna sú pre mňa s udicou na rybách a s košíkom v lese."

Babiš chce viesť pozitívnu kampaň

Babiš, 68-ročný expremiér a miliardár, ktorý sa narodil v Bratislave, poznamenal, že jeho manželku a deti vôbec nenadchlo, že sa rozhodol kandidovať. Je známe, že by boli najradšej, keby už v politike nepôsobil a mohol sa venovať im. „Chápu a rešpektujú však moje rozhodnutie. A za to svojej žene a svojim deťom ďakujem," povedal pre server iDNES.

Mnohí o Babišovi tvrdia, že rozdeľuje spoločnosť. Naopak, líder hnutia ANO hovorieva, že zakaždým čelí neoprávnenej kritike. Určite si však uvedomuje, že predvolebnú kampaň musí prispôsobiť realite – zjavne preto prízvukuje, že sa nechce do nikoho obúvať a, naopak, chce sa sústrediť na propagáciu svojich plánov vo funkcii hlavy štátu. „Povedal som si, že nebudem hodnotiť ostatných uchádzačov. Chcem viesť pozitívnu kampaň. Nekandidujem proti niekomu, ale kandidujem, aby som pracoval v prospech našej krajiny a našich občanov," zdôraznil pre iDNES.

Babiš označuje seba za krízového manažéra, ktorý vďaka cenným skúsenostiam na čele vlády dokáže pomôcť Česku v ťažkých časoch. Nemenej poukazuje na to, že má vynikajúce kontakty v zahraničí. A ešte prízvukuje, že vďaka svojmu majetku by bol finančne nezávislý prezident. Ak postúpi do druhého kola volieb, ktoré sa uskutočnia 27. a 28. januára, čakajú ho asi najnáročnejšie dni v politike. Všetky prieskumy totiž ukazujú, že vo finálovom dueli by Babiš prehral s Pavlom aj s Nerudovou.

Prezident nesmie byť turista za peniaze občanov

Armádny generál vo výslužbe Pavel, 61-ročný bývalý šéf Vojenského výboru NATO, je rovnako ako Nerudová nezávislý kandidát. „Vráťme Česku poriadok a pokoj," znie jeho slogan, pričom zdôrazňuje, že mu nie je jedno, že čoraz viac spoluobčanov čoraz viac cíti chaos, neporiadok a bezradnosť.

Pavel sa môže pochváliť tým, že sa stal funkčne najvyššie postaveným Čechom v NATO. Na druhej strane čelí výčitkám, že pred novembrom 1989 bol člen komunistickej strany. „Prominentný fagan z boľševickej rodiny nemá čo na Hrade robiť," napísal na Facebooku niekdajší šéf ľudovcov Miroslav Kalousek.

Babiš tiež mal „červenú knižku" pred nežnou revolúciou, čo súviselo s tým, že členstvo v strane bolo neoficiálnou podmienkou, aby mohol pôsobiť ako ekonomický diplomat v zahraničí. Pavel ubezpečuje, že nič nezatajuje ani nezahmlieva o svojej komunistickej minulosti, ale jeden vážny problém má. Jeho bývalý spolužiak zo spravodajského kurzu Pavel Beneš o ňom povedal, že úplnú pravdu o sebe nehovorí, lebo kedysi obhajoval záujmy totalitného režimu a pripravoval sa na pozíciu komunistického rozviedčika. Ide o tvrdenie proti tvrdeniu, Pavel dôrazne odmieta Benešove slová.

Pavel zaraďuje medzi svoje výhody skúsenosti z prostredia v NATO, kde získal veľa cenných kontaktov a naučil sa viesť náročné rokovania. Mimochodom, vlastní bohatú zbierku štátnych vyznamenaní, medzi ktorými sa dokonca nachádza aj francúzsky Rad čestnej légie.

Sľubuje, že ako prezident by Českej republike otváral dvere aj do krajín, kde ich zatiaľ má zatvorené. V tejto spojitosti by chcel zvýšiť prínos zahraničných ciest tak, aby priniesli osoh domácej ekonomike. „Prezident nemá byť obchodný cestujúci ani turista za peniaze daňových poplatníkov," podčiarkol na svojej webovej stránke.

Ako jednoznačný odporca ruského vpádu na Ukrajinu zdôrazňuje, že bezpečnosť štátu dáva na prvé miesto. V tomto kontexte sa vyjadruje o energetike: „Pomôžem ukončiť roky ignorovanú závislosť od jedného dominantného dodávateľa – Ruska. Hlavným cieľom bude diverzifikácia zdrojov energií na všetkých úrovniach, ktorá je najlepšou cestou k bezpečnosti a stabilite."