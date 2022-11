Po začiatku Putinovej invázie v Rusku prudko stúpol dopyt po súkromných bunkroch

Najväčší nárast záujmu firmy zaznamenali po tom, čo ruský prezident Vladimír Putin 21. septembra vyhlásil v Rusku čiastočnú mobilizáciu. „Po 21. septembri dopyt na našom webe vzrástol o 430 percent,“ povedal zakladateľ projektu BunkerHouse Nikita Maležik.

Najväčší záujem o súkromné ​​kryty je v oblastiach na juhu Ruska – blízko hraníc s Ukrajinou. Na realizáciu bunkra však kvôli obmedzeným finančným možnostiam potenciálnych klientov dôjde len málokedy.

„Uskutočnia sa jednotky (projektov). Ľudia zvyčajne chcú lacnejšie varianty, lenže my pôsobíme vo vyššom cenovom segmente,“ povedal generálny riaditeľ firmy Specgeoprojekt Danila Andrejev. Potenciálni klienti sa na jeho firmu typicky obracajú napríklad so žiadosťou o prerobenie pivnice. Lenže pre spoločnosť so sídlom v Moskve nie je praktické prijímať zákazky vo vzdialenejších regiónoch. Väčšinou tak realizuje zákazky v Moskve a okolí alebo v blízkosti Petrohradu.

Ponúkaných typov bunkrov je veľké množstvo. Môže ísť zjednodušene povedané o kovový sud, ktorý má vo vnútri všetky potrebné zariadenia a ktorý je možné zapustiť na pozemku klienta pod zem. Môže ísť o prestavanú pivnicu alebo aj o plnohodnotný podzemný dom.

„Objekty civilnej obrany musia podľa noriem zaistiť podmienky pre prežitie ľudí na 48 hodín. My staviame bunkre, v ktorých možno stráviť niekoľko týždňov, a dokonca mesiacov. Pri takých je ale nutné vziať do úvahy zásoby potravín, znečistenie okolitého prostredia aj psychický stav ľudí, ktorí budú tráviť dlhú dobu v ohraničenom priestore. Takže reč ide väčšinou o dňoch,“ povedal šéf Specgeoprojektu.