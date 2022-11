Zelenskyj ukázal, kto je v Chersone doma

Zelenskyj prišiel do Chersonu krátko po tom, čo do tohto juhoukrajinského mesta po ôsmich mesiacoch ruskej okupácie vstúpili ukrajinskí vojaci. V pondelok uplynulo 45 dní od chvíle, čo šéf Kremľa Vladimir Putin svojvoľne rozhodol o pripojení Chersonskej oblasti aj s jej správnym strediskom, spolu s troma ďalšími ukrajinskými regiónmi k Rusku.

Zaucho Putinovi

Ruský prezident sa za pol druha mesiaca ani raz neodvážil vstúpiť na novoanektované územia. Zelenskyj do Chersonu dorazil iba dva dni po tom, čo ho po ústupe okupantov ovládli ukrajinské ozbrojené sily. „Každý záber so Zelenským v Chersone je verejné zaucho Putinovi,“ napísal na komunikačnej platforme Telegram Leonid Volkov, v exile žijúci spolupracovník väzneného ruského opozičného aktivistu Alexeja Navaľného.

Náhlivé zorganizovanie falošných „referend“ a anektovanie štyroch ukrajinských regiónov vo chvíli, keď už všetci museli chápať vojenskú nevyhnutnosť ústupu z Chersonu, považuje Volkov za jednu z najnerozumnejších vecí, aké Putin doteraz napáchal. „Veď anexiou sa odsúdil na najväčšiu možnú potupu. A prečo to spravil? Podľa mňa ide o ďalší príklad toho, ako sa diktátor odtrhnutý od reality stáva obeťou vlastnej propagandy: ,Pripojíme územia k Rusku a Ukrajinci sa na ne neodvážia útočiť.' Ale akosi to nevyšlo,“ dodal jeden z lídrov Navaľného tímu.

Pre Kremeľ Zelenského cesta do Chersonu zjavne nie je príjemná téma. „Nebudeme to komentovať,“ citovala reakciu Putinovho hovorcu Dmitrija Peskova agentúra RIA-Novosti. „Ako viete, je to územie Ruskej federácie,“ dodal.

Hoci Peskov radšej nerozmazával pre Rusko ponižujúcu tému, aj to málo, čo povedal, stačilo odporcom Kremľa na ďalšie štipľavé žartíky. „Keď vraví, že ide o územie Ruskej federácie, možno by tam mohol Putin zaletieť. Peskov je jednoducho povinný navrhnúť bosovi takýto silný ťah,“ uťahoval si na Telegrame z ruského prezidenta niekdajší ropný magnát a Putinov kritik Michail Chodorkovskij.

Zelenskyj sa v pondelok v Chersone zdržal asi pol hodiny. „Postupujeme,“ povedal ukrajinským vojakom, ku ktorým prehovoril pri príležitosti vztyčovania belaso-žltej vlajky v centre oslobodeného mesta po doznení národnej hymny.

Moskvu nechceme

Na hlavnom chersonskom námestí sa popri vojakoch zišli aj civilisti vrátane rodičov s deťmi. „Mám radosť, podľa správania ľudí sa dá povedať, že ich reakcia nie je hraná,“ komentoval Zelenskyj nadšené mávanie zástavami. Ako poznamenal, svojou cestou do Chersonu chcel dať najavo podporu obyvateľom mesta, ktorí pretrpeli ruskú okupáciu, a ukázať, že „sa naozaj vraciame“.

Ukrajinský prezident oslobodenie Chersonu označil za „začiatok konca vojny“. „Sme pripravení na mier, mier pre celú našu krajinu,“ vyhlásil. Na otázku, kam budú ukrajinské jednotky ďalej postupovať, povedal, že „Moskva to nebude“. „Nemáme záujem o územie inej krajiny,“ dodal podľa agentúry Reuters. Len krátko pred tým, čo Zelenskyj do Chersonu prišiel, v centre mesta bolo počuť, ako sa neďaleko ozýva delostrelecká paľba. Zaznela aj chvíľu po tom, čo dohovoril.

Zelenskyj sa odvážil prísť do Chersonu v čase, keď ukrajinskí vojaci ešte prečesávali mesto, likvidovali nastražené míny a pátrali po ruských diverzantoch. Viacerí ukrajinskí blogeri chrabrosť svojho prezidenta dali do kontrastu so zbabelosťou Putina. Ten podľa prokremeľského politológa Sergeja Markova sa rozhodol necestovať na summit G20 v Indonézii z bezpečnostných dôvodov, lebo by mu tam vraj mohol hroziť atentát.