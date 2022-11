Ukrajinské matky svoje deti už nemusia nikdy nájsť. Rusi im menia mená i dátumy narodenia

„Ruská stratégia je vziať si desať detí za jedného mŕtveho vojaka,“ povedal v rozhovore Nikolai Kuleba, bývalý detský ombudsman na Ukrajine, ktorý vedie organizáciu Save Ukraine. Tá pomáha unesené deti vrátiť späť na Ukrajinu k ich rodinám. Kuleba poskytol rozhovor českému serveru iROZHLAS.cz.

Kuleba pred deviatimi mesiacmi uviedol, že mu denne volá obrovské množstvo rodičov s prosbou o pomoc pri evakuácii ich detí.

Vraví, že teraz poslal do Ruskej federácie skupinu žien, aby si z ruského územia odviezli svoje deti. Tie tam boli unesené, deportované, alebo „láskavo pozvané“ z Charkovskej oblasti. Rodiny týchto detí žili pol roka na okupovanom území, pričom sa celý čas museli ukrývať v pivniciach a v krytoch. Nemali vodu, jedlo, ani svetlo.

Rusi v lete pozývali tieto deti do svojich táborov. Uvádzali, že tam budú mať výborné podmienky na život a všetci deti sú vítané. V tom čase to bola pre matky lákavá možnosť, ako svoje deti uchrániť pred vojnou.

Po oslobodení ukrajinského územia požiadali Rusov, aby im poslali deti vrátili, ale Rusi odmietli. Vraj si pre ne môžu prísť, keď Ukrajina vyhrá vojnu. Veľa detí podľa bývalého ombudsmana teraz zostáva na ruskom území.

Kuleba uvádza, že celý proces návratu detí je veľmi drahý, musí sa totiž ísť cez Poľsko, Bielorusko alebo Estónsko a je to veľmi zložitá operácia. „Napriek tomu to robíme, organizujeme záchranné operácie preto, aby sme znovu spojili rodiny a pomohli deťom vrátiť sa späť k rodičom,“ povedal Kuleba.

Genocída ukrajinského národa

Kuleba sa zmieňuje o tom, že Putin podpísal špeciálny zákon, ktorý umožňuje adopciu ukrajinských detí. Ešte pred adopciou ukrajinským deťom dávajú ruské občianstvo. Získať ruské občianstvo je momentálne pre ukrajinské dieťa veľmi ľahké.

Bývalý ombudsman upozorňuje, že počas procesu adopcie môže Rusko podľa zákona deťom meniť priezvisko aj dátum narodenia. Matky svoje deti potom nikdy nenájdu.

„To je genocída. To nie je slušnosť alebo dobrý osud pre dieťa, to je genocída. Je to tragédia pre našu populáciu, pre naše deti,“ dodal Kuleba.

Proces návratu

Návrat detí na Ukrajinu nie je vždy jednoduchý. V prípade že ide o dieťa staršie ako 10 rokov, ktoré sa hlási ku svojim rodičom, je to možné. Takéto dieťa môže aj samo zavolať a ohlásiť sa. Potom môže požiadať, aby poň niekto prišiel a vrátil ho na Ukrajinu. Skupina žien, ktoré sú na ceste po svoje deti do Ruska predtým volali so svojimi deťmi a povedali im, že si idú po ne.

Situácia sa však komplikuje, ak má dieťa napríklad 7 a menej rokov. Vtedy je jeho návrat skoro nemožný. Dieťa nie je schopné sa samo ozvať a nadviazať s ním kontakt je skoro vylúčené. Bývalý detský ombudsman tvrdí, že tak malé deti častokrát nechápu, čo sa okolo nich deje. Nevedia, kde sú ich rodičia, alebo čo sa s nimi stalo.

Keď sa Kuleba pýtal rodičov, prečo svoje deti poslali do Ruska, bolo mu povedané „Ty nám nerozumieš. Keď sa pol roka skrývame v chladných a temných pivniciach a vieme, že nás zabijú, tak nemáme žiadnu šancu zachrániť svoje deti. Do toho nám neustále hovoria, že toto územie sa nikdy nevráti k Ukrajine. Potom povedia, že jediná šanca na záchranu dieťaťa je poslať ho do tábora.”

Desať detí za vojaka

„Ruská stratégia je vziať si desať detí za jedného mŕtveho vojaka. Viac ako pol milióna detí bolo unesených alebo odvezených do Ruskej federácie. Rusi chcú zväčšiť detskú populáciu a chcú tieto deti poruštiť. Chcú ich zbaviť ukrajinskej identity,“ hovorí bývalý ombudsman.

Rusko má podľa neho špeciálny program pre deti. Ten má byť nastavený tak, aby ukrajinské deti vyrástli ako Rusi. Rusi majú brať do Ruska všetky deti bez ohľadu na vek, lebo veria, že každé dieťa dokážu „prevychovať“.

Rusko zverejňuje zábery šťastných detí v táboroch, 6-ročné dievča, ktoré drží ruský pas a smeje sa. „Tieto deti nechápu, čo sa deje. Dieťaťu dáte cukrík a je šťastné,“ hovorí Kuleba.

Tvrdí, že Ruská federácia tiež propaguje adopcie. Doneck má posielať neidentifikované deti do Moskvy, kde čakajú rodiny, ktoré ich chcú adoptovať. „Propagujú to, aby ukázali, že nezabíjajú deti. Na jednej strane ženy a deti umierajú kvôli ruskému ostreľovaniu. Na druhej strane Rusko tvrdí, že ich nezabíja, ale stará sa o ne,“ dodáva Kuleba.

Kuleba upozorňuje aj na možnosť sexuálneho zneužívania detí. Tvrdí, že sa množia správy o tom, ako Rusi a ich kolaboranti zháňali ženy na sexuálne „vykorisťovanie“. Na toto podľa jeho slov vždy doplatia tie najzraniteľnejšie.

Nie je isté, či deti nezostanú po vojne na celý život traumatizované. Ako vysvetľuje bývalý ombudsman, niektoré deti sa po hrozných skúsenostiach zotavia pomerne rýchlo, iným to môže trvať roky. Všetko záleží na veku dieťaťa, na jeho odolnosti a psychickej či fyzickej kondícii.

„Zážitky z vojny nefungujú len ako trauma zo sexuálneho násilia, je to iná forma traumy. Keď deti prežívajú mesiace v strašných podmienkach a každý deň sa boja o život, je to trauma na celý život,“ vysvetlil Kuleba.

Možno sa nevrátia

Bývalý ombudsman tvrdí, že pätina detskej populácie Ukrajiny momentálne žije v Rusku, alebo na okupovaných územiach. Počíta, že viac ako milión detí nežije na územiach kontrolovaných Ukrajinou.

Bývalý detský ombudsman sa bojí, že sa deti nikdy nevrátia. A nielen tie, ale aj celé rodiny, ktoré sa rozhodli žiť v iných štátoch Európy. Tvrdí, že je podstatné najprv vyhnať okupantov, potom obnoviť a opraviť Ukrajinu a až následne môžu pozvať ľudí naspäť domov. Toto však môže trvať veľmi dlho.

Podľa Kyjeva Rusi uniesli najmenej 11-tisíc ukrajinských detí Ukrajina hľadá medzinárodnú pomoc pri vrátení tisícok detí, ktoré boli na základe tvrdení Kyjeva unesené do Ruska. Ide o najmenej 11-tisíc detí, ktorých mená sú známe, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas pravidelného videopríhovoru v noci na utorok. „Sú to však len tie (deti), o ktorých vieme. V skutočnosti ich bolo unesených viac,“ podotkol. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta v Kyjeve Andrij Jermak v pondelok v súvislosti s touto otázkou vystúpil na veľkej online konferencii, na ktorej sa zúčastnil aj generálny tajomník OSN António Guterres i veľvyslanci krajín skupiny G20, ktorá sa v súčasnosti stretáva na výročnom summite v Indonézii. „Naším cieľom je zastaviť násilné únosy alebo deportácie detí z Ukrajiny do Ruskej federácie,“ povedal Jermak. Musí sa podniknúť všetko pre to, aby sa tieto deti vrátili späť a opätovne sa zjednotili so svojimi rodinami. TASR/DPA