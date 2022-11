Britský premiér na G20: Putin mal prísť, má moc všetko zmeniť

Britský premiér Rishi Sunak povedal predstaviteľom skupiny G20, že ruský prezident Vladimir Putin mal byť pripravený postaviť sa na summite pred svetových lídrov. Odchod ruských jednotiek z Ukrajiny by znamenal podľa neho "najväčšiu zmenu" vo svetových záležitostiach. Informoval o tom denník The Guardian.

Britský premiér Rishi Sunak povedal predstaviteľom skupiny G20, že ruský prezident Vladimir Putin mal byť pripravený sa na summite postaviť pred svetových lídrov. Odchod ruských jednotiek z Ukrajiny by znamenal podľa neho „najväčšiu zmenu“ vo svetových záležitostiach. Informoval o tom denník The Guardian. Sunak ako barbarskú odsúdil vojnu na Ukrajine na úvodnom zasadnutí summitu, ktorého sa namiesto Putina zúčastňuje za Rusko minister zahraničia Sergej Lavrov.

„Jeden človek má moc to všetko zmeniť,“ povedal Sunak na summite, na ktorom vystúpil prostredníctvom videoprejavu tiež ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Je pozoruhodné, že Putin sa necítil na to pripojiť sa k nám. Možno keby to urobil, mohli by sme sa pustiť do riešenia vecí,“ dodal. Sunak sa podľa denníka týmito slovami obrátil na Lavrova, čo bolo prvýkrát od začiatku vojny vo februári, keď sa britský premiér stretol tvárou v tvár s vysokopostaveným ruským predstaviteľom. „Pretože najväčšia zmena, ktorú by ktokoľvek mohol urobiť, je, že by Rusko odišlo z Ukrajiny a ukončilo túto barbarskú vojnu,“ dodal.

V poznámke namierenej krajinám, ktoré zostali v konflikte neutrálne, vrátane Číny a Indie, Sunak povedal, že všetky štáty sú vo väčšom nebezpečenstve kvôli teraz vzniknutému precedensu.

„Nezákonná invázia Ruska na Ukrajinu má hlboké dôsledky pre nás všetkých, pretože podkopala základné princípy suverenity a územnej celistvosti,“ povedal britský premiér.

„Od týchto princípov sme všetci závislí. Sú to základy medzinárodného poriadku. Musia sa dodržiavať. Je to veľmi jednoduché – krajiny by nemali napádať svojich susedov, nemali by útočiť na civilnú infraštruktúru a civilné obyvateľstvo a nemali by vyhrážať sa jadrovou eskaláciou. To sú určite veci, na ktorých sa všetci zhodneme,“ odal.

Sunak svoje vystúpenie využil tiež na výzvu na ukončenie obilnej krízy. Za neprijateľnú označil skutočnosť, že Rusko z potravín a energií robí zbraň, hoci dve tretiny ukrajinského obilia smerujú do rozvojových krajín.

Prítomnosť Ruska vrhla na summit tieň a vzbudila obavy ohľadom podoby záverečného komuniké. Podľa zdrojov agentúry DPA sa ale západným štátom podarilo do vyhlásenia presadiť pasáž, ktorá ruskú inváziu na Ukrajinu odsudzuje.

Stretnutie svetových lídrov na Bali je najväčšie od začiatku pandémie COVIDU-19. Vojna na Ukrajine nie je na oficiálnom programe rokovania vrcholnej schôdzky, napriek tomu však zasadnutiu dominuje.