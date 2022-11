Autorka knihy o Trumpovi: Exprezident zase prehral. Zostali mu už len extrémisti?

Oznámi? Neoznámi? Ako sa rozhodne bývalý republikánsky prezident Donald Trump. Amerika dnes čaká, že vyhlási, či sa bude v roku 2024 opäť uchádzať o kreslo v Oválnej pracovni. No táto debata prišla len niekoľko dní po kongresových voľbách, v ktorých väčšina politikov podporených exprezidentom pohorela. Čo na ďalšiu možnú Trumpovu kariéru hovorí Jennifer Merciecaová, profesorka politickej komunikácie z Texas A&M Univerzity a autorka knihy Demagóg za prezidenta?

Väčšina republikánskych kandidátov, ktorých v minulotýždňových kongresových či štátnych voľbách podporil exprezident Donald Trump, prehrala. Čo to hovorí o politickej moci celebritného miliardára?

V tejto chvíli sa dá povedať, že Trump už prehral niekoľko volieb. Je to zaujímavý fenomén. V americkom systéme vyberajú kandidátov do volieb hlasujúci v primárkach. Títo voliči sú však oveľa extrémnejší ako bežný elektorát. Preto ľudia, ktorých podporoval Trump, dokázali zvíťaziť v primárkach, no vo voľbách to už nezvládli. Myslím si, že to tak bude aj v roku 2024. Ak sa Trump opäť rozhodne kandidovať za prezidenta, je dosť možné, že republikáni ho v primárkach vyberú do súboja o Biely dom, lebo sú extrémnejší. No teraz len hádam, ale myslím si, že nie je veľmi pravdepodobné, že by sa Trump opäť stal prezidentom. Širšia verejnosť ho odmietne.

Čítajte viac Dovolia ešte republikáni demokratom vyhrať nejaké voľby?

Keď robíme tento rozhovor, čakáme na to, či Trump oznámi svoju prezidentskú kandidatúru. Keby ste mu radili, nemal by skôr počkať, kým sa trochu usadí prach po nie veľmi dobrom výsledku pre republikánov vo voľbách?

Je veľa dôvodov, pre ktoré chce Trump oznámiť svoju kandidatúru. Chce si udržať kontrolu nad Republikánskou stranou, potrebuje zbierať peniaze a usiluje sa vytvoriť dojem, že má politickú imunitu, čo súvisí s jeho právnymi problémami. S prezidentskou kandidatúrou sa tiež spája veľa mediálnej pozornosti. Čo sa týka toho, že by som mala Trumpovi poradiť, myslím si, že neexistuje nikto, kto by ho mohol presvedčiť, že má počkať. Lebo všetko, čo sa s oznámením kandidatúry spája, je pre exprezidenta veľmi lákavé. Okrem toho, keby sa na to Trump neodhodlal teraz, ukázal by, že je slabý a že lepším kandidátom je možno floridský guvernér Ron DeSantis. Toto je pre bývalého šéfa Bieleho domu problém.

V roku 2020 ste napísali knihu Demagóg za prezidenta: Rétorická genialita Donalda Trumpa. Nie je to však tak, že exprezident je už na konci svojich schopností? Jeho podporovatelia stále milujú, keď hovorí o tom, že mu radikálna ľavica ukradla voľby, a keď vymýšľa zosmiešňujúce prezývky pre oponentov. Znie to však už trochu ako obohraná platňa. Bude Trump musieť hovoriť ešte extrémnejšie veci, aby zaujal?

Toto je dobrá otázka a hypotéza. Trump bol od roku 2015 schopný na seba pritiahnuť pozornosť verejnosti a dokázal si ju udržať. Najmä preto, že vedel šokovať. Zaujímali sa o neho médiá a povedal mnoho skutočne šialených vecí, ktoré nás nútili, aby sme sa ním zaoberali. Sedem rokov sa takto Trumpovi darilo kontrolovať americkú verejnú sféru. Je zaujímavé uvažovať nad tým, čo s ním bude teraz. Minulotýždňové kongresové a štátne voľby sa do značnej miery vnímali cez optiku Trumpa a jeho extrémistických podporovateľov. Že Amerika vedie kultúrne vojny a je priam na pokraji občianskeho konfliktu. A že republikáni voľby jasne vyhrajú, lebo všetci v USA sú proti Demokratickej strane a jej bláznivým nápadom.

Ale hlasovanie dopadlo inak. Neprišla žiadna republikánska cunami. Demokrati si udržali Senát a ešte sa čaká, ako to dopadne so Snemovňou reprezentantov.

Áno. O týchto veciach hovorili médiá a diskutovali o nich ľudia nejakým spôsobom zapojení do politiky. Ale neodrážali realitu. A to presne súvisí s Trumpom. Ten dokáže takpovediac vytvoriť realitu pre ľudí, ktorí vnímajú politiku ako televíznu šou plnú hnevu, šokujúcich udalostí, drámy a vzrušenia. Trumpovi to dobre poslúžilo v kampani a dokázal tak poraziť vyzývateľov v primárkach. A roku 2016 preto vyhral aj prezidentské voľby. No Trumpove politiky nie sú vo všeobecnosti populárne, hoci aj po prehratom súboji o Biely dom v roku 2020 bol ešte schopný presvedčiť svojich stúpencov, že mu ukradli víťazstvo. Hovoril o tom už pred hlasovaním v roku 2016. Že nemôže prehrať, a keby sa to stalo, je to len preto, že jeho súperi podvádzali. Tieto konšpirácie len potvrdili to, v čo mnohí ľudia verili. Dôkazy tu nepomáhajú. Veríme tomu, čomu chceme veriť, a budeme si hľadať niečo, čo nám naše presvedčenie potvrdí. A tak niektorí Američania dennodenne hľadajú akési dôkazy o sprisahaniach a vymýšľajú si ich. Hoci sú to veci, ktoré je ľahké vyvrátiť a na súdoch by nikdy neuspeli. Ale keď sa nájde dosť ľudí, ktorí ich šíria, pribúdajú ďalší, ktorí si povedia, že možno je na nich niečo pravdy. A faktom je, že republikáni ako strana podporili Trumpove tvrdenia o ukradnutých voľbách. Dodalo im to dôveryhodnosť. Nešlo len o to, že ich opakuje Trump.

Čítajte viac Politické násilie: strach o demokraciu zatienil voľby v USA

Je ešte priskoro robiť nejaké závery. Dá sa však predpokladať, že prezidentské republikánske primárky sa v roku 2024 rozhodnú medzi Trumpom a DeSantisom, ktorý minulý týždeň poľahky obhájil na Floride guvernérske kreslo?

Keď Trump nezíska republikánsku nomináciu, určite sa len tak nestiahne. Rád prispeje k chaosu. Vyzerá to tak, že DeSantis a Trump do primárok určite zasiahnu. Ale sú tu aj ďalší záujemcovia. Myslím si, že extrémistická časť Republikánskej strany bude mať početné zastúpenie. No možno sa zapoja aj viacerí tradičnejší konzervatívci.

Kam v rámci republikánov radíte DeSantisa? Trump rád pripomína, že bez jeho pomoci by sa v roku 2018 nestal floridským guvernérom.

DeSantis je určite súčasťou extrémistického krídla republikánov. Nie je taký mediálne zdatný ako Trump a nie je ani takým dynamickým a zaujímavým rečníkom. Na niektorých ľudí môže DeSantis pôsobiť umiernenejšie. Ale je to politik, ktorý vyváža preč imigrantov a odmietal proticovidové opatrenia. Jeho politiky sú extrémistické. Krídlo republikánov, ktoré sa k nim hlási, je antidemokratické a autoritatívne. Zdalo sa, že vo voľbách títo ľudia zvíťazia. Mám pocit, že aj mnoho normálnejších republikánov je rado, že demokracia sa presadila. A že sa ukázalo, že fašizmus, či akokoľvek to nazveme, nie je pre ľudí až taký príťažlivý, ako to vyzeralo.