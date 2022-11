Koľko Putin zaplatí za zostrelenie lietadla? A odmení sa aj za smrť

Rezort obrany zverejnil „cenník odmien". „Za zničené ukrajinské lietadlo sľubujú 300-tisíc rubľov," informuje server Meduza s odvolaním na televízny kanál Zvezda prevádzkovaný ministerstvom. V prepočte to vychádza na 4 767 eur. Likvidáciu helikoptéry silový rezort ocenil na 200-tisíc rubľov (3 178 eur). Zničenie alebo zhabanie tanku ohodnotil na 100-tisíc rubľov (1 560 eur). Pri ostatných zbraniach, ako sú napríklad obrnené transportéry alebo raketové systémy, si môže mobilizovaný privyrobiť 50-tisíc rubľov (795 eur).

Zvezda na sociálnej sieti Telegram propagandisticky poukázala na to, ako sú finančné prémie pozoruhodné: „Vojaci sa oboznámili so zoznamom odmien a veria, že to bojujúcich motivuje. Keď k tomu navyše prirátame výplaty každý mesiac, vzniká dobrá suma – pomoc samotnému mobilizovanému a členom jeho rodiny."

Ministerstvo obrany upozornilo, že Rusi povolaní zo záloh si môžu finančne prilepšiť aj zabíjaním ukrajinských vojakov: „Je tiež možné zaplatiť niektorým z najlepších vojakov za likvidáciu nepriateľskej živej sily (ako aj za riešenie ďalších pridelených úloh) až 100-tisíc rubľov." (Generáli označujú za živú silu vojakov.)

Po čiastočnej mobilizácii, ktorú nariadil Putin, povolali do armády 300-tisíc mužov. Šéf Kremľa, ktorý si jednoznačne myslel, že jeho vojsko po spustení invázie 24. februára tohto roku rýchlo obsadí Kyjev, musí načierať čoraz hlbšie do štátnej kasy. Rusom sa míňajú rakety – musia vyrábať ďalšie, čo stojí nemálo peňazí. Odkázaní sú na nákup tzv. samovražedných dronov od Iránu. A ani čiastočná mobilizácia nie je zadarmo: povolaným záložníkom štát vypláca mesačne 195-tisíc rubľov (viac ako 3 800 eur). Mesačne je to pri počte 300-tisíc mobilizovaných dokopy v prepočte až 925 miliónov eur (!). Dekrét o tejto finančnej výške podpísal Putin pred necelými dvomi mesiacmi (21. septembra).

Čo sa týka odmeňovania za likvidáciu (zhabanie) prostriedkov ukrajinských ozbrojených síl, môže ísť o utíšenie hnevu rodinných príslušníkov mobilizovaných Rusov. Veľa z nich nesúhlasí (a čoraz hlasnejšie), že ich príbuzného povolali do zbrane. Pritom by mohlo ísť o falošné utíšenie silnej nespokojnosti: je totiž ťažko predstaviteľné, že niekto z aktívnych záložníkov by mohol zostreliť ukrajinské vojenské lietadlo alebo vrtuľník. Obsluha systémov protivzdušnej obrany nepochybne patrí profesionálnym vojakom, nie mobilizovanému, ktorý je niekoľko rokov po absolvovaní základnej vojenskej prezenčnej služby.