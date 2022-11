Poľský analytik: NATO nesmeruje k vojne s Ruskom

Nepoznáme ešte všetky fakty, ako však zatiaľ vnímate raketový incident na území Poľska v Przewodowe, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia?

Momentálne nie je veľa vecí, ktorými si môžeme byť istí. V utorok okolo štvrtej hodiny poobede začali prichádzať prvé správy o nejakom výbuchu v Przewodowe. Je to maličká dedinka na juhovýchode krajiny, ktorá leží neďaleko ukrajinských hraníc. Tvorí ju v podstate len niekoľko domov. Je to vidiecka oblasť. V blízkosti nie sú žiadne vojenské ciele. Zasiahnuté bolo obilné silo.

VIDEO: Dopad rakety do Poľska – prvé zábery

Zdroj: WarNewsPL

Boli to vystrelená raketa?

Rakety alebo raketa. Ale na obrázkoch, ktoré sa objavili, to podľa viacerých expertov vyzerá tak, že to nebol priamy zásah rakety. Na to je tam trochu malý kráter. Začala sa šíriť hypotéza, že to mohla byť len časť ruskej rakety, ktorú zostrelila protivzdušná obrany Ukrajiny. Alebo, že to bolo strela z protivzdušnej obrany, ktorá zmenila dráhu. Ale je potrebné všetko pozorne preskúmať a dať dokopy všetky fakty. Poľskí predstavitelia toho zatiaľ veľa nepovedali. Najmä vyzývajú na pokoj a na to, aby sa nešírili nejaké nepotvrdené informácie. Priamo ani neuviedli, komu mohla raketa patriť. A všimnite si, že najprv o incidente neinformovali vysokopostavení politici. Poľská vláda sa správa veľmi opatrne. Svojim spôsobom to naznačuje, že Varšava aspoň zatiaľ nevníma situáciu ako veľmi vážnu.

Ale vláda spomína článok 4 zmluvy o NATO.

Áno. Ale viete, že ten sa týka konzultácií medzi spojencami. Keby bola poľská vláda presvedčená, že to bola ruská raketa, ktorú vypálili úmyselne, som si istý, že by žiadala aktiváciu článku 5, pod ktorý spadá kolektívna obrana.

Takže bez ohľadu na to, čo sa stalo, a kto je zodpovedný, vyzerá to ako náhoda, však?

Áno. V tejto chvíli to naozaj vyzerá ako náhoda. V oblasti nie je skutočne nič, čo by mohlo byť cieľom, hoci niektorí ľudia poukazujú na to, že 40 kilometrov od miesta výbuchu sa nachádza radar protivzdušnej obrany. Ale neviem si predstaviť, že mohol byť cieľom. Ani Rusi sa nepomýlia o 40 kilometrov. Przewodow je skutočne takpovediac uprostred ničoho. V blízkosti nie je žiadna väčšia cesta či hraničný prechod s Ukrajinou. Môžeme teda vylúčiť scenár, že Rusi mierili na dodávky západných zbraní pre Kyjev. A nevyzerá to ani tak, že by v Przewodowe bol nejaký tajný sklad vojenského materiálu. Naozaj si to nemyslím.

Čo sa nachádza v blízkosti na Ukrajine?

Neďaleko je mesto Červonohrad, v ktorom je údajne nejaká vojenská základňa. Netuším, čo by tam mohlo byť, ale ľudia z poľskej strany tvrdia, že z času na čas sa v oblasti bojuje, asi ju ostreľujú Rusi. Možno to teda bol útok na Červonohrad, ale Przewodow je od neho vzdialený minimálne 25 kilometrov. To, čo sa stalo, naozaj zatiaľ vyzerá ako hlúpa náhoda. Samozrejme, zomreli dvaja ľudia a Poľsko bude musieť niečo urobiť. Aj preto, že vládu čakajú na budúci rok voľby. Minimálne teda bude aktivovaný článok 4 a Varšava bude chcieť posilniť protivzdušnú obranu a celkovo prítomnosť amerických jednotiek a vojakov NATO na poľskom území. Zvýši sa pripravenosť armády, ale to je bežný postup. Takéto oznámenie sme už od ruskej invázie počuli viac ráz. Takže to sú len rutinné rozhodnutia. Ale je to uistenie pre verejnosť, že sa niečo deje.

Ale nepredpokladáte, že by sa incident mohol eskalovať do konfliktu s Ruskom?

Buďme úprimní. Nikto nechce vojnu s Ruskom. Aj počas studenej vojny sa medzi Sovietskym zväzom a NATO stalo viacero incidentov. Je veľmi nepravdepodobné, že by súčasná situácia viedla ku konfliktu aliancie s Ruskom.

Môže sa ukázať, že výbuch spôsobila ukrajinská protivzdušná obrana. Čo by sa stala potom?

To by bola veľmi zaujímavá situácia. Ak by sa ukázalo, že k explózii viedli aktivity ukrajinských ozbrojených síl, predpokladám, že Poľsko by to príliš neriešilo. Varšava by povedala, že je potrebné prinášať obete. A že za to, čo sa stalo, aj tak môže Rusko, lebo rozpútalo vojnu.

A to je pravda.

Samozrejme.