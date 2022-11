Zelenskyj: Ak prežijeme túto zimu, vojnu vyhráme

„Ak prežijeme túto zimu, a my ju prežijeme, určite v tejto vojne vyhráme,“ povedal Zelenskyj podľa denníka Ukrajinska pravda. „Verte, že toto (ruské útoky na ukrajinskú energetiku) sú najsilnejšia zbraň, ktorá Rusku zostala z tých, ktoré už nasadilo, alebo sa chystá tak urobiť,“ dodal šéf štátu v rozhovore so skupinou novinárov, ktorý vysielali ukrajinské televízne stanice.

Zelenskyj pripustil, že od lídrov iných krajín dostal signály ohľadom rokovaní s Ruskom, ale usudzuje, že tieto rozhovory by mali byť vedené verejne, a nie v kuloároch, pretože Rusko vedie proti Ukrajine agresívnu vojnu v plnom rozsahu. A nedávne víťazstvá Ukrajiny viedli mnohé krajiny k pochopeniu, že sila ruskej armády je len mýtus.

Zelenskyj usúdil, že vojna už mohla byť prehratá a Ukrajina zbavená štátnosti, keby ako šéf štátu varoval pred vojnou a nabádal občanov na evakuáciu.

„Keď prvýkrát raketami ostreľovali Kyjev, zaznel návrh evakuovať hlavné mesto, všetko obyvateľstvo, uzavrieť celú infraštruktúru, všetky obchody, vypnúť elektrinu atď. Takýto návrh zaznel v súlade s predpoveďami, čo sa môže stať, že nepôjde elektrický prúd, že nebudú fungovať čističky, a tak nebude pitná voda a vôbec veľa toho nebude,“ zaspomínal. „Stalo sa to v prvý deň raketových útokov. Spýtal som sa vtedy: A čo keď budú raketami ostreľovať celý štát, kam sa budeme evakuovať? Do Poľska, na Slovensko, do Rumunska? A môže niekto zaručiť, že po úplnej evakuácii Rusko neuchváti celé naše územie?“ dodal.

Zelenskyj pripustil, že nevedel, čo sa stane nasledujúci deň, ale keby boli všetci ľudia evakuovaní, vyvstala by otázka, kto bude brániť štát.

„Myslíte si, že štát majú brániť len ľudia so zbraňami? Myslíte si, že nemajú ženy a deti? Majú rodičov a blízkych, sú to tiež ľudia,“ uviedol a argumentoval, že vojakov nemotivuje ani tak plat, ale vo väčšine prípadov ich vlasť – a to je krajina a rodina.

„Keby ľudia nezostali na Ukrajine, stratili by sme náš štát. To je môj subjektívny názor, "poznamenal Zelenskyj a dodal, že nevie, čo by sa stalo, keby ako prezident vyhlásil: "Utekajte, utekajte a ja utekám s vami“.