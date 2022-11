Ruského plukovníka našli zastreleného, podieľal sa na mobilizačných odvodoch

Ruskí regrúti nastupujú do vlaku na železničnej stanici v meste Prudboi v regióne Volgograd v Rusku.

Ruskí regrúti nastupujú do vlaku na železničnej stanici v meste Prudboi v regióne Volgograd v Rusku.

Plukovníka Bojka (44) objavili v stredu mŕtveho a s viacnásobnými strenými zraneniami v jeho kancelárii na Makarovovej pacifickej vyššej námornej škole vo Vladivostoku.

Bojko podľa svedkov prišiel do svojej kancelárie, z ktorej sa následne ozvalo päť výstrelov. Jeden z jeho podriadených sa následne do kancelárie vbehol pozrieť, aby zistil, čo sa stalo. Bojka našiel mŕtveho. Prvotné správy ruských médií hovoria o predpokladanej samovražde, a to aj napriek viacerým výstrelom.

Ruský spravodajský server BAZA však uviedol, že vyšetrovatelia pri tele plukovníka našli päť nábojníc a štyri pištole značky Makarov. Portál vo svojej správe tiež označoval za povážlivé, ako sa mohol plukovník päťkrát sám postreliť do hrude. Na mieste údajne nenašli ani žiadny list na rozlúčku.

Nejde pritom o prvý prípad podivného úmrtia ruského dôstojníka, uvádza Daily Mail.

Naposledy v októbri bolo – taktiež v ruskom Prímorskom kraji – nájdené telo 49-ročného podplukovníka Romana Malyka, ktorý mal vo svojom okrese na starosti odvody v rámci mobilizácie. Úrady najskôr ako pravdepodobnú príčinu jeho úmrtia udávali samovraždu, následne prípad začali vyšetrovať ako vraždu a o pár dní neskôr sa zase vrátili k verzii o samovražde, pripomína Daily Mail.

Malykovova rodina a priatelia tvrdenie o samovražde spochybňujú a hovoria, že išlo o „vyrovnaného a sebavedomého“ muža, ženatého otca dvoch detí.