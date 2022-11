Dzurinda: To, čo Rusko robí, smrdí genocídou

VIDEO: Mikuláš Dzurinda o ruskej vojne proti Ukrajine

"Znamená to, že všetkým spoluobčanom na kontinente, ale aj za ním, dávame na vedomie, ako vnímame správanie sa Kremľa. Je to teroristický režim,“ povedal Dzurinda na stretnutí politického grémia EPP v Lisabone. Bývalý predseda vlády je šéfom Martensovho centra, čo je politický think tank Európskej ľudovej strany.

"Ja by som išiel ešte ďalej. Nesmrdí to už genocídou, keď sa bombardujú nevojenské ciele? Rusi robia všetko preto, Kremeľ robí všetko preto, aby ľudia mrzli na Ukrajine. Čítam, že o chvíľu bude mínus desať. To sa budeme rozpakovať, aby sme tento hnusný, vandalský režim pomenovali, že je teroristický. Samozrejme, že Weber má v tomto absolútnu pravdu“ zdôraznil Dzurinda.

Vo videu si tiež pozrite, čo podľa expremiéra provokuje Putina.