CNN: USA sa míňajú zásoby zbraní pre Kyjev, vojna trvá pridlho

Spojeným štátom sa míňajú vysoko moderné zbraňové systémy a munícia, ktoré by mohli dodávať Ukrajine. S odvolaním sa na amerických predstaviteľov oboznámených so situáciou o tom vo štvrtok informovala spravodajská stanica CNN.

Nápor na zbrojné zásoby a schopnosť amerického priemyslu vyhovieť dopytu patrí ku kľúčovým problémom, s ktorými sa potýka administratíva prezidenta Joea Bidena. USA posielajú Ukrajine na jej boj proti ruskej armáde zbrane za miliardy dolárov.

Jeden zo zdrojov povedal CNN, že po deviatich mesiacoch zásobovania Kyjeva sa zásoby znižujú a že existuje „konečné množstvo“ nadbytočných zásob, ktoré môžu USA poslať. Obavy panujú najmä okolo toho, či USA budú schopné vyhovieť ukrajinským požiadavkám na delostreleckú muníciu kalibru 155 milimetrov a striel Stinger. Pochybnosti sú aj o dostatočne rýchlej výrobe striel HARM, rakiet GLMRS pre systémy HIMARS a protitankových striel Javelin, hoci USA výrobu týchto zbraní navýšili.

CNN upozorňuje, že po stiahnutí z Afganistanu a zmene úloh v Iraku USA prvýkrát po dvoch desaťročiach nie sú zapojené do žiadneho konfliktu a nemajú potrebu vyrábať množstvo munície. Pripravenosť USA na boj ale nie je ohrozená, pretože zbrane posielané Ukrajine nepochádzajú zo zásob určených na nepredvídateľný zásah americkej armády.

Tenčiace sa zásoby sú predmetom debaty na ministerstve obrany. Zdroje uvádzajú, že USA nedopustia, aby bola ohrozená ich vlastná bojová pripravenosť, a každá zásielka Ukrajine sa meria jej dôsledkom pre americké strategické rezervy a bojové plány.

Panujú obavy, že americký priemysel nedokáže držať s dopytom krok. Ani európski spojenci nemôžu splniť požiadavky ukrajinskej armády, pretože musia zabezpečiť zásobovanie svojich vlastných jednotiek. „Je to stále ťažšie. Mysleli sme si, že tá vojna skončí o pár dní, ale vidíme, že to môžu byť roky. Akonáhle sa dodávateľské reťazce stenčia, bude Západ ťažko plniť požiadavky,“ povedal Mike Quigley z výboru pre špeciálne informačné služby Snemovne reprezentantov.

Tlačový tajomník ministerstva obrany Patrick Ryder povedal, že USA budú Ukrajinu podporovať tak dlho, ako bude treba. Podľa neho žiadna dodávka zbraní na Ukrajinu neohrozila bojovú pripravenosť USA.

Minister obrany Lloyd Austin v stredu povedal, že všetko, o čo Ukrajina žiada, sú bojové systémy. „Sme pripravení ich poskytnúť,“ povedal s pripomienkou, že sa k ďalším zbraňovým dodávkam zaviazalo šesť ďalších štátov.

V septembri Pentagon oznámil, že chce Ukrajine dodať 806-tisíc delostreleckých nábojov kalibru 155 milimetrov. Mark Cancian z Centra pre strategické a medzinárodné štúdiá uviedol, že množstvo munície dodávanej Ukrajine je v porovnaní s výrobnými kapacitami a zásobami USA relatívne malé, ale v niektorých prípadoch už sa zásoby dostali na minimálnu úroveň potrebnú na zabezpečenie výcviku a bojových plánov. „Kľúčové je, aké veľké riziko sú USA ochotné prijať,“ uviedol. Podľa neho sa blíži limitu zásoby húfníc kalibru 155 milimetrov, ktoré je schopné dodávať viac ako 12 iných štátov.

Námestník pôsobiaci v Pentagone Colin Kahl povedal, že nepripadá do úvahy, aby dodávky Ukrajine vytvorili tlak na zásoby v USA a u ich spojencov. „Po mnohých desaťročiach čelíme konvenčnej vojne vysokej intenzite a vyvoláva to tlak nielen na zúčastnené krajiny, ale aj na priemysel tých, ktoré pomáhajú. Minister Austin sa od začiatku zameral na to, aby zabezpečil, že na seba nezoberieme prehnané riziko,“ povedal Kahl.

Diskusia o odčerpávaní zásob na Ukrajinu sa vedie v čase, keď Pentagon dokončuje rozpočtové plány na tento fiškálny rok. Armáda pravidelne navyšuje požiadavky na svoje financovanie, administratíva v utorok poslala Kongresu žiadosť o ďalších 37,7 miliardy dolárov na financovanie pomoci Ukrajine. Zahŕňa 21,7 miliardy dolárov pre Pentagon, ktorý z nich má čiastočne hradiť nedostatok zbraní.

Nové pomery v Snemovni reprezentantov, v ktorej teraz budú mať väčšinu republikáni, môžu administratíve plány na pomoc Ukrajine skomplikovať, uvádza CNN. Líder konzervatívcov Kevin McCarthy povedal, že republikáni nevydajú Ukrajine bianko šek.