Dopadli do Poľska dve rakety? Žiadnu druhú zatiaľ nenašli

Poľsko dalo vo štvrtok najavo, že je ochotné umožniť ukrajinským expertom prístup na miesto na východe krajiny, kam v utorok dopadla raketa. Pracuje tam tím poľských a amerických vyšetrovateľov, uviedol dnes v televízii TVN24 poradca poľského prezidenta Andrzeja Dudu Jakub Kumoch. Pri explózii na východe Poľska zomreli dvaja ľudia.

„Ak s tým bude súhlasiť poľská aj americká strana a pokiaľ viem, Američania proti nebudú, bude možné čoskoro takýto prístup umožniť,“ povedal Kumoch. „Ak na technickej úrovni vyšetrovací tím nebude mať žiadne výhrady, nebude určite dôvod na to, prečo tam Ukrajincov nepustiť,“ dodal.

VIDEO: Zábery ako z pekla. Toto je nočný boj s Rusmi.

To, aby utorkový incident, keď raketa ruskej výroby zasiahla poľskú dedinu neďaleko hranice s Ukrajinou, mohli vyšetrovať aj ukrajinskí odborníci, chce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev doteraz trval na tom, že išlo o raketu vystrelenú Rusmi, zatiaľ čo Západ predpokladá, že to bola strela odpálená ukrajinskou protivzdušnou obranou.

Vo štvrtok Zelenskyj trochu zmiernil svoje jednoznačné tvrdenia o tom, že raketu odpálili Rusi. Podľa agentúry Bloomberg povedal, že „si je istý, že išlo o ruskú raketu“, ale aj že si je istý, že Ukrajina reagovala na ruské útoky. „Neviem to na 100 percent – myslím, že ani svet na 100 percent nevie, čo sa stalo,“ povedal prostredníctvom videospojenia na ekonomickom fóre v Singapure. „Nedokážem s presnosťou povedať, že to bola ukrajinská protivzdušná obrana,“ dodal.

„Nikto Ukrajinu neobviňuje z toho, že úmyselne bombardovala poľské územie,“ povedal Kumoch. Dodal, že mnoho skutočností nasvedčuje tomu, že v dedine Przewodów dopadla jedna zo striel, ktoré ukrajinská armáda odpálila proti ruskej rakete, svoj cieľ ale minula a navyše u nej zlyhal sebazničujúci mechanizmus. „Experti vypočítavajú smer, z ktorého raketa priletela, a dokonca aj množstvo použitého paliva, čo pomôže určiť, z akého miesta mohla byť odpálená,“ povedal Kumoch na vyšetrovanie.

Ukrajinu v utorok popoludní, keď strela v Przewodówe dopadla, zasiahla smršť ruských rakiet. Miesto, kde raketa dopadla, navštívil vo štvrtok poľský prezident Andrzej Duda, ktorý vyjadril pochopenie pre situáciu, v ktorej sa teraz Ukrajina nachádza. „Je to pre nich nesmierne ťažká situácia a sú tam veľké emócie a taktiež obrovský stres,“ citovala Dudu agentúra AP. Podľa prezidenta vyšetrovatelia neobjavili žiadne dôkazy o druhej rakete na poľskom území. Niektoré predchádzajúce informácie médií pritom hovorili o tom, že do Poľska dopadli dve rakety.

Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba vo štvrtok po telefonickom rozhovore so svojím americkým kolegom Antonym Blinkenom na twitteri uviedol, že „zdieľame názor, že Rusko nesie plnú zodpovednosť za svoj raketový teror a jeho následky na území Ukrajiny, Poľska a Moldavska.“ Na Ukrajine ruské raketové útoky v utorok zasiahli energetickú infraštruktúru, masívne výpadky v dodávkach elektriny postihli aj susedné Moldavsko.

„Ukrajina a Poľsko budú konštruktívne a otvorene spolupracovať, pokiaľ ide o incident spôsobený ruským raketovým terorom voči Ukrajine,“ napísal následne Kuleba na twitteri po telefonáte s poľským kolegom Zbigniewom Rauom. „Naši experti sú už v Poľsku. Očakávame, že čoskoro získajú prístup na miesto v spolupráci s poľskými vyšetrovacími orgánmi,“ dodal.

Ukrajinské vedenie kvôli neochote pripustiť možnú zodpovednosť za utorňajšiu explóziu v Poľsku kritizujú západní analytici a nemenovaní činitelia. „Začína to byť smiešne. Ukrajinci ničia dôveru, akú k nim máme. Nikto Ukrajinu neobviňuje a oni otvorene klamú,“ cituje na twitteri spravodajca denníka Financial Times na Ukrajine Christopher Miller nemenovaného diplomata z členskej krajiny NATO. Povedal to podľa neho v súvislosti so stredajším príhovorom Zelenského, v ktorom ukrajinský prezident zopakoval, že raketu vystrelila ruská armáda. „To je ničivejšie ako tá raketa,“ povedal diplomat podľa Millera.

Aj Ian Bremmer, zakladateľ think tanku Eurasia Group, na twitteri napísal, že Zelenskyj by svoje slová mal vziať späť, pretože narúšajú dôveryhodnosť a ukazujú na chýbajúcu koordináciu s NATO. Bývalý šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski v televízii TVN24 povedal, že by ukrajinskému prezidentovi odporučil, „aby to nechal tak“. „Každému sa podarí urobiť chybu, ale s takými argumentmi zrejme nevyhrá, pretože to vyzerá, že NATO má solídne dôkazy,“ uviedol Sikorski.