Veľvyslanec Iránu: Rusom nepredávame drony

Mnohé štáty už dlhé roky podozrievajú vládu v Teheráne, že sa zaujíma o výrobu zbraní hromadného ničenia, tá však tvrdí, že to vôbec nie je pravda. „Iránska islamská republika sa neusiluje o jadrové zbrane a toto rozhodnutie je založené na našej obrannej doktríne a náboženskom učení dobre rozpracovanom vo fatwe, čiže v náboženskom dekréte nášho najvyššieho duchovného vodcu," povedal pre Pravdu veľvyslanec Iránu Abbas Bagherpour Ardekani so sídlom vo Viedni s pôsobnosťou pre Slovensko.

Veľvyslanec Iránu Abbas Bagherpour Ardekani so sídlom vo Viedni s pôsobnosťou pre Slovensko.

Veľvyslanec Iránu Abbas Bagherpour Ardekani so sídlom vo Viedni s pôsobnosťou pre Slovensko.

V akom horizonte by ste vedeli odhadnúť, že kedy príde k zrušeniu medzinárodných sankcií proti Iránu?

Nepodliehame pod nijaké medzinárodné sankcie. Tie, ktoré Bezpečnostná rada OSN uvalila na Irán pod zámienkou nášho mierového jadrového programu, boli zrušené rezolúciou č. 2231 v roku 2015. Uvedená rezolúcia tiež schválila spoločný komplexný akčný plán. V roku 2018 USA v jasnom rozpore s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN odstúpili od tohto plánu a opätovne uvalili svoje neľudské sankcie. Protizákonné a neľudské sankcie Spojených štátov sa zamerali na obyčajných obyvateľov Iránu. Pacienti, najmä tí, ktorí trpia zriedkavými chorobami alebo deti s chorobou motýlích krídel, veľmi trpia a niektorí z nich zomierajú v dôsledku nedostatočného prístupu k liekom a dokonca aj k obväzom. Preto sú americké sankcie skutočne zločinom proti ľudskosti. Je veľmi poľutovaniahodné, že Európa sa tým, že sprevádzala neľudské sankcie USA, stala spoluvinníkom týchto zločinov. Naši ľudia na tieto zločiny nezabudnú.

Keby sa sankcie stali minulosťou, otvorilo by to niekde cestu pre vzájomný výhodný biznis medzi Iránom a Slovenskom?

Irán a Slovensko majú dobré kapacity pre spoluprácu založenú na vzájomnej výhodnosti. Obe krajiny vždy deklarovali svoju pripravenosť rozšíriť túto obchodnú spoluprácu. Preto sa v máji 2022 v Teheráne zasadala spoločná hospodárska komisia oboch krajín, ktorá mala na stole širokú a komplexnú agendu, na základe ktorej sa dosiahli veľmi dobré dohody.

Po vypuknutí vojny proti Ukrajine sa Slovensko snaží o urýchlenú diverzifikáciu dovoz energetických surovín. Mohol by prichádzať do úvahy aj export plynu a ropy z Iránu?

Deklarovali sme našu pripravenosť pomôcť globálnej komunite prekonať súčasnú energetickú krízu. Vzhľadom na našu strategickú tranzitnú polohu a prepravné možnosti, ako aj naše obrovské energetické zdroje, sme pripravení prispieť k úsiliu zabezpečiť bezpečnosť energetických dodávok.

Vráťme sa k iránskemu jadrovému programu. V prípade, že by rokovania o obnovení zmieneného akčného plánu zlyhali, bude sa Teherán snažiť o výrobu atómovej bomby?

Veríme, že éra atómovej bomby sa skončila a už ju nikto nebude hľadať; ak nejde o strategickú chybu alebo nesprávny výpočet. Iránska islamská republika sa neusiluje o jadrové zbrane a toto rozhodnutie je založené na našej obrannej doktríne a náboženskom učení dobre rozpracovanom vo fatwe, čiže v náboženskom dekréte nášho najvyššieho duchovného vodcu. Ak majú Západ a Európa skutočné obavy z nešírenia jadrových zbraní, odporúčame im, aby vážne zvážili skutočnú a existujúcu hrozbu, ktorú predstavujú arzenály masového zabíjania izraelského režimu a jeho viac ako 250 jadrových bômb, pričom sa nepripája k odzbrojovaniu, vrátane Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. (Táto zmluva známa pod anglickou skratkou NPT vstúpila do platnosti v roku 1970, doteraz ju podpísalo takmer 190 štátov, Izrael však nie, poz. red.)

Prečo potrebuje Irán stavať jadrové elektrárne, keď má obrovské zásoby ropy a zemného plynu, ktoré bohato postačujú na pokrytie jeho energetickej spotreby?

V dôsledku globálnej energetickej krízy, spôsobenej nárastom cien energií a nestabilitou na trhu s ropou a plynom, bezprecedentný nárast dopytu po energii prinútil krajiny diverzifikovať svoje dodávky energie, aby si udržali stabilitu a zdroje. Keďže sa fosílne palivo míňa, musíme k nemu hľadať alternatívu. Okrem toho diverzifikácia zdrojov energie z hľadiska životného prostredia a riešenia klimatických zmien a nebezpečenstva globálneho otepľovania tiež odôvodňuje smerovanie k čistým zdrojom energii. Navyše využívanie jadrovej energie ďaleko presahuje len výrobu elektriny, pretože je možné použiť ju aj pri liečbe rôznych chorôb, ako je rakovina, aj vo výrobe rádiofarmák i čo sa týka prístupu k sladkovodným zdrojom, v rozvoji poľnohospodár­stva atď.

Prečo Irán neuznáva existenciu štátu Izrael? Za akých podmienok by Teherán zmenil svoj postoj?

Identita vykonštruovaného izraelského režimu bola od začiatku jeho nelegitímneho vytvorenia spájaná so zločinom, politikou apartheidu, vojnovými zločinmi, so zločinmi proti ľudskosti, použitím sily proti regionálnym krajinám a ďalej s jeho zlovestnou históriou vo vývoji, výrobe a skladovaní rôznych druhov nehumánnych zbraní, vrátane zbraní hromadného ničenia a jadrových arzenálov. Desiatky rezolúcií OSN odsúdili systematické porušovanie medzinárodného práva a pokračovanie flagrantného porušovania základných ľudských práv a humanitárneho práva zo strany izraelského režimu. V tejto súvislosti je poľutovaniahodné, že západné vlády mlčali o jadrových arzenáloch izraelského režimu, jeho temných záznamoch, ako aj o jeho pretrvávajúcich teroristických a podvratných aktivitách; je to ticho, ktoré povzbudí izraelský režim, aby pokračoval v páchaní svojich zločinov beztrestne.

Považujete ruskú inváziu na Ukrajinu za vážne porušenie medzinárodného prá­va?

Naše jasné a zásadné postoje sme vyjadrili mnohokrát na rôznych úrovniach. Sme proti akejkoľvek vojne a podporujeme územnú celistvosť a suverenitu krajín. Sme za okamžité ukončenie vojny a sme pripravení tomu pomôcť. Toto je naša jasná pozícia. Vojna neprospieva nikomu. Náš minister zahraničných vecí mal niekoľko telefonátov so šéfmi diplomacie Ukrajiny a Ruska. Dokonca v jednom momente ukrajinský minister zahraničných vecí požiadal Irán, aby sprostredkoval na zníženie napätia a my sme prijali určité opatrenia.

Ukrajina tvrdí, že Rusko na útoky proti nej používa iránske drony. Prečo Teherán zatajuje, že tieto drony predal Moskve?

Tieto tvrdenia, ktorých zdroj je prevažne neukrajinský, sú krivým obvinením. Nie sme stranou ukrajinského konfliktu a neposkytujeme zbrane bojujúcim stranám. Ako mnoho iných krajín aj my spolupracujeme s Ruskom v rôznych oblastiach a bez ohľadu na situáciu na Ukrajine. Nie je to nič nové ani skryté. Napriek tomu sme Rusom neposkytli zbrane ani bezpilotné lietadlá na použitie vo vojne na Ukrajine. V nedávnom telefonáte medzi šéfmi diplomacie Iránu a Ukrajiny sme opäť predložili náš návrh na uskutočnenie technického stretnutia medzi iránskymi a ukrajinskými expertmi, aby sme nahliadli do údajných dokumentov, a stále sme aktívni, aby sa toto stretnutie uskutočnilo. Tento návrh už bol na programe rokovania a dokonca medzi Iránom a Ukrajinou bola uzavretá dohoda o uskutočnení tohto technického stretnutia v Poľsku a iránsky technický tím tam išiel. Na poslednú chvíľu sa však ukrajinská strana pre zahraničný tlak nedostavila.

Po smrti 22-ročnej Mahsy Aminiovej v septembri tohto roku po tom, čo bola zatknutá za nesprávne nosenie hidžábu, vypukli v Iráne veľké protesty. Kedy sa budú ženy v Iráne cítiť bezpečne?

Jej smrť bola bolestivá pre všetkých Iráncov. Náš prezident telefonoval s jej rodinou, vyjadril sústrasť a vydal príslušným orgánom potrebné príkazy, aby sa touto otázkou urýchlene zaoberali. Záležitosti sa venovala aj justícia a boli zverejnené správy príslušných inštitúcií a komisií vrátane záverečnej správy súdneho lekárstva. V situácii, keď pocity ľudí prirodzene vreli, niektoré cudzie krajiny, ktoré k nám historicky prechovávajú nepriateľstvo, to považovali za príležitosť presadiť svoje intervenčné programy zneužívaním občianskych a legitímnych protestov. K tomu dokonca neváhali podporiť výtržníkov, ktorí spôsobili značné škody na verejnom majetku. Napriek všetkým výzvam sa snažíme rozvíjať a zlepšovať podmienky pre našich ľudí a naďalej budeme presadzovať ľudské práva. V oblasti ľudských práv žiadna krajina na svete nie je dokonalá. Naše výsledky a výsledky v oblasti ľudských práv sú vyššie a oveľa lepšie ako u mnohých západných spojencov v našom regióne. Preto sa domnievame, že Západ zneužíva ľudské práva na presadzovanie svojich politických záujmov a cieľov.