Bidenova vláda chce imunitu pre princa Salmána v prípade vraždy novinára Chášukdžího

Bin Salmán je faktickým vládcom svojej krajiny a novo aj premiérom, čo by mu malo zaistiť imunitu, uviedla administratíva podľa článku denníka The Guardian. Agentúra AP to označila za zásadnú zmenu v postoji USA.

Saudskoarabský novinár Chášukdží, ktorý žil v exile v USA, bol v roku 2018 zrejme zavraždený na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, kam si prišiel predĺžiť platnosť dokladov kvôli nadchádzajúcej svadbe. Telo kritika saudskej kráľovskej rodiny sa nikdy nenašlo. Podľa informácií americkej rozviedky vraždu posvätil sám korunný princ. Biden tento rok v auguste povedal bin Salmánovi, že ho považuje za osobne zodpovedného za vraždu Chášukdžího.

„Vláda Spojených štátov vyjadrila vážne znepokojenie nad strašnou vraždou Džamála Chášukdžího a vyjadrila toto znepokojenie verejne a na najvyšších úrovniach saudskej vlády,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti vo svojom podaní. USA v súvislosti s vraždou tiež zaviedli finančné sankcie a vízové ​​obmedzenia, pripomenul úrad. „Doktrína imunity hlavy štátu je však dobre zavedená v medzinárodnom zvykovom práve a v dlhodobej praxi výkonnej moci je dôsledne uznávaná,“ ​​vysvetlilo svoj krok ministerstvo.

Občianskoprávnu žalobu proti princovi a jeho údajným komplicom podala Chášukdžího snúbenica Hatice Cengizová. Spolužalobcom bola skupina na podporu demokracie DAWN, ktorú zavraždený novinár denníka Washington Post založil. Podľa právnych expertov stanovisko americkej vlády pravdepodobne povedie k zamietnutiu žaloby.

„Je viac ako ironické, že prezident Biden sám zaistil, že MBS (skratka pre bin Salmána) môže uniknúť zodpovednosti, keď to bol práve prezident Biden, kto sľúbil americkému ľudu, že urobí všetko pre to, aby ho pohnal na zodpovednosť,“ uviedla vo vyhlásení šéfka DAWN Sarah Leah Whitsonová.

Spojené štáty sú vojenským partnerom Saudskej Arábie, ktoré dodávajú zbrane a majú na jej území rozmiestnené jednotky. Vojenské partnerstvo prežilo aj diplomatické spory spôsobené porušovaním ľudských práv, na ktoré v Saudskej Arábii poukazujú organizácie na ľudskoprávne organizácie. Biden pred mesiacom vyhlásil, že chce prehodnotiť vzťahy so Saudskou Arábiou kvôli rozhodnutiu Rijádu výrazne znížiť produkciu ropy.