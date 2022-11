Poľsko veľmi skoro vedelo, že raketu vypálili Ukrajinci. Biden však spal a čakali na jeho reakciu

O tom, že východopoľský Przewodów zasiahla raketa odpálená z Ukrajiny, a nie ruská strela, vláda vo Varšave vedela veľmi skoro. Poľskí predstavitelia ale boli v rozpakoch, ako túto informáciu oznámiť verejnosti, a čakali na Spojené štáty. S odvolaním sa na zdroje v poľskej a ukrajinskej vláde to napísal poľský denník Gazeta Wyborcza.

Rusi v utorok odpálili na Ukrajinu smršť rakiet, medzi ktorými boli aj riadené strely Ch-101 typu vzduch-zem. Cieľom jednej z nich bola veľká uhoľná elektráreň v Dobrotvirsku v Ľvovskej oblasti. Rusko chcelo odstaviť od dodávok elektriny domácnosti a podniky v tomto západoukrajinskom regióne a zároveň skomplikovať prenos elektrickej energie do Poľska.

Blízko Ľvova je rozmiestnená jednotka ukrajinskej armády, ktorá disponuje protilietadlovými systémami S-300 vyvinutými v 70. rokoch minulého storočia v Sovietskom zväze. Značná časť tých, ktoré sú súčasťou ukrajinského arzenálu, bola vyrobená ešte v dobách Sovietskeho zväzu.

Ukrajinci odpálili dve alebo tri strely, aby zničili ruskú raketu mieriacu na dobrotvirskú elektráreň. Ch-101 však neletela priamo na cieľ, manévrovala v snahe zmiasť ukrajinskú protivzdušnú obranu a dostala sa medzi Ľvov a poľskú hranicu. Jedna z ukrajinských striel ruskú raketu zasiahla, ale pri ďalšej zlyhal sebadeštrukčný systém, takže letela ďalej. Jej úlomky potom dopadli o 15:40 SEČ v Przewodówe a usmrtili dvoch mužov.

Dopad rakety do Poľska - prvé zábery

Poľský denník píše, že už okolo 19:00 SEČ poľskí predstavitelia vedeli, že v poľnohospodárskej oblasti na východe krajiny dopadla raketa vypálená z Ukrajiny. Nebolo to ale vďaka tomu, že by rýchlo rozoznali jej úlomky – Rusi používajú niekedy systémy S-300 na pozemné útoky.

Poľské úrady rýchlo dostali informácie zo špeciálneho radarového lietadla krúžiaceho nad Poľskom. Sledoval rakety letiace na Ukrajinu a zaregistroval dráhu letu strely Ch-101. Ukázalo sa, že úlomky, ktoré dopadli na poľskej strane hranice, neboli z nej. Lietadlo zaznamenalo aj dráhy letov ukrajinských S-300.

Okolo 19:00 SEČ zasadli šéfovia poľských obranných a bezpečnostných zložiek, ktoré narýchlo zvolal premiér Mateusz Morawiecki. Gazeta Wyborcza píše, že účastníci schôdzky jej povedali, že už vtedy bolo jasné, aká raketa spadla v Przewodowe.

„Zavládlo zdesenie, ako to oznámiť verejnosti,“ píše denník. Poľsko počas súčasnej ruskej invázie na Ukrajinu patrí k najväčším spojencom Kyjeva, poskytuje mu humanitárnu aj vojenskú pomoc, hrá tiež kľúčovú úlohu v logistike vojenských dodávok.

Čítajte viac Biden: Je nepravdepodobné, že raketa, ktorá zasiahla Poľsko, bola odpálená z Ruska

Poliaci sa rozhodli počkať na informácie z Bieleho domu. Problém ale bol, že americký prezident Joe Biden spal po návrate zo summitu G20 v Indonézii. Vo štvrtok nad ránom SEČ povedal, že „vzhľadom na trajektóriu (rakety) je nepravdepodobné, že bola vypálená z Ruska“. Poľskí predstavitelia boli do tej doby vo svojich vyjadreniach veľmi opatrní, prezident Andrzej Duda vo svojom nočnom vystúpení hovoril o tom, že ide o raketu sovietskej výroby a že nie je isté, kto ju vystrelil.

Duda bol v kontakte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý ho uisťoval, že išlo o ruskú raketu a že na to má dôkazy, uvádza Gazeta Wyborcza. Tak to tvrdili velitelia ukrajinskej armády, na čele so náčelníkom generálneho štábu Valerijom Zalužným, a Zelenskyj nechcel spochybňovať ich názory.

Duda na stredajšom zasadnutí so šéfmi silových rezortov, vedení parlamentu a zástupcami opozície povedal, že keď sa dozvedel o explózii v Przewodówe, mal nutkanie rýchlo oznámiť, že tam spadla ruská raketa. Avšak vojenskí činitelia ho nabádali k opatrnosti a čoskoro mu dodali informácie o dráhe letu rakety.

Poľských predstaviteľov tiež zarazilo, ako Ukrajinci trvali na teórii, že išlo o ruskú strelu. Šéf poľského Senátu Tomasz Grodzki sa podľa zdrojov denníka Gazeta Wyborcza kvôli tomu obrátil na šéfa ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka.

Vo štvrtok potom Zelenskyj trochu zmiernil svoje do tej doby rezolútne vyhlásenie. Na ekonomickom fóre v Singapure prostredníctvom videospojenia povedal, že on ani svet na 100 percent nevie, čo sa v Przewodoówe sta­lo.