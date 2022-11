Johnson rozprávkovo zarába na svojich prejavoch. Za jeden zinkasoval takmer 320-tisíc eur

Bývalý britský premiér a teraz už len radový poslanec Boris Johnson dostal v októbri za jeden prejav v Spojených štátoch v prepočte 276 130 libier, čo je približne 317-tisíc eur. Vyplýva to z parlamentného výkazu o vedľajších príjmoch, ktoré musia britskí poslanci pravidelne oznamovať.

Zhruba dva mesiace po odchode z premiérskeho úradu v Downing Street 10 Johnsonovi zrejme začala druhá, výnosná kariéra. Z evidencie vedľajších príjmov poslancov vyplýva, že Johnson inkasoval spomínanú sumu za prácu, ktorá mu podľa jeho vlastných údajov zabrala osem hodín a 30 minút.

V Británii musia poslanci svoje vedľajšie príjmy presne dokumentovať a zverejňovať v evidencii, ktorá sa aktualizuje každých 28 dní. V nej sa dá tiež vyhľadať, že Johnson krátko pred svojím prejavom na akcii amerického Združenia poisťovacích agentov a sprostredkovateľov v Colorado Springs navštívil na pozvanie mediálneho magnáta Ruperta Murdocha akciu v americkom štáte Montana. Murdoch, do ktorého impéria patria aj vplyvné britské denníky ako The Sun a The Times, zaplatil Johnsonovi ekvivalent 11 559 libier (zhruba 13-tisíc eur).

Rovnako Johnsonova predchodkyňa v úrade Theresa Mayová si pravidelne privyrába svojimi príhovormi. V porovnaní s ním však sú jej honoráre „skromnejšie“. V poslednom zázname v evidencii vedľajších príjmov napríklad uviedla, že za vystúpenie v USA dostala 97-tisíc libier (zhruba 111-tisíc eur).