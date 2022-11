Heger dostal zelenú. Kde bol Matovič? OĽaNO posilnilo európskych ľudovcov

"Ďakujeme Manfredovi a všetkým členom EPP za to, že nás privítali v rodine,“ vyhlásil v portugalskom hlavnom meste premiér Eduard Heger, ktorý OĽaNO na grémiu reprezentoval, hoci jeho straníckym šéfom je Igor Matovič.

VIDEO: Heger o Matovičovi a budúcnosti OĽaNO

"Nemohol sa zúčastniť z osobných dôvodov,“ povedal Heger o ministrovi financií. "Dostal som pozvanie ako predseda vlády a som rád, že som tu mohol byť,“ uviedol premiér.

Ešte pred hlasovaním o členstve podľa informácií Pravdy zaznievali v kuloároch EPP isté pochybnosti o tom, akou stranou je OĽaNO. Nadšené vstupom hnutia medzi ľudovcov vraj neboli ani slovenské politické subjekty, ktorú ku konzervatívcom už patria, teda KDH, Spolu a Aliancia.

Weber však OĽaNO privítal. Podľa neho môžu byť členom EPP iba strany, ktoré sú proeurópske, proukrajinské a ctia si princípy právneho štátu. Weber si nemyslí, že problém by pre OĽaNO mohla predstavovať koaličná Sme rodina. Kollárovci sú na európskej úrovni súčasťou Strany identity a demokracie, ktorú zväčša tvoria euroskeptické a krajne pravicové subjekty. A vládna koalícia sa pri hlasovaniach v parlamente spolieha aj na hlasy nezaradených radikálnych poslancov.

"Nepochybujem o tom, že premiér Heger bude garantovať dodržiavanie základných princípov, o ktorých hovorím, a bude za ne bojovať,“ vyhlásil Weber.

"Tieto hodnoty sú v DNA OĽaNO,“ zdôraznil Heger. "Ako však viete, je to zložitý proces. Slovensko je aj bojiskom proruskej propagandy. Tieto výzvy sa zväčšujú. Na Ukrajine je vojna, čelíme energetickej kríze a inflácii. A to všetko spôsobil Vladimir Putin,“ povedal slovenský premiér.

VIDEO: Mikuláš Dzurinda o tom, či by dostal premiér Matovič OĽaNO medzi ľudovcov

Nakoľko je však OĽaNO štandardným politickým subjektom? "Určite by sme do EPP vstúpili aj v prípade, že teraz by bol premiérom Igor Matovič. Máme spoločné výsledky. Demokracia je proces, na ktorý si musíme zvyknúť. Nepodarí sa vždy všetko, ale je dôležité, aby sme sa z toho poučili. Takto sa pozerám na cestu vpred nášho hnutia,“ reagoval predseda vlády.

EPP má teraz s Hegerom v Európskej rade, ktorú tvoria vrcholní predstavitelia krajín EÚ, osem členov. "Pre Slovensko je to veľká prestíž, že môžeme byť súčasťou tejto strany. Samozrejme, máme nových spojencov. Nielen my, ako hnutie OĽaNO, ale aj Slovensko. Pomáha nám to budovať a presadzovať riešenia, ktoré potrebujeme,“ tvrdí premiér.