Rusko navýšilo výrobu striel Iskander a Kaliber už pred začiatkom vojny, píše NYT

Rusko začalo vo veľkom produkovať rakety Iskander a strely Kaliber s plochou dráhou letu už pred februárovou inváziou na Ukrajinu. Píše denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na analýzu bezpečnostnej spoločnosti Janes. Podľa denníka to môže byť jedným z vysvetlení, kde Rusko berie muníciu na súčasné masívne ostreľovanie ukrajinskej infraštruktúry a miest.