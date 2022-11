Tajné služby: Rusi si drony s iránskou technológiou chcú vyrábať sami

Irán sa s Moskvou dohodol na výrobe bezpilotných prostriedkov na ruskom území, začať by sa mohla do niekoľkých mesiacov, napísal denník The Washington Post s odkazom na zdroje z tajných služieb. Rusko podľa západných rozviedok nasadilo na Ukrajine už zhruba 400 bezpilotných prostriedkov iránskej výroby.