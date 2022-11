ONLINE: Čo proti drsnej zime? Šetrenie, teplé oblečenie aj odchod z Ukrajiny

Najdôležitejšie udalosti

8:00 Ukrajinské ministerstvo energetiky v sobotu požiadalo občanov, aby znížili spotrebu elektrickej energie o 25 percent. Majú si zabezpečiť teplé oblečenie, termosky a zásobiť sa vodou a potravinami. Premiér Denys Šmyhal v piatok oznámil, že kvôli ruským útokom na ukrajinskú infraštruktúru je vyradená z prevádzky už takmer polovica energetického systému krajiny. Podľa šéfa najväčšieho súkromného dodávateľa energií v krajine Maxima Timčenka by Ukrajinci mali popri úsporách na spotrebe zvážiť aj dočasný odchod z krajiny.

„Sme vďační občanom, ktorí už v priemere spotrebu energie obmedzili o desať percent. Aby sme však sieť mohli odpojiť a obnoviť dodávky čo najrýchlejšie, žiadame ich o obmedzenie spotreby o 25 percent a o to, aby nepoužívali elektrické prístroje, ktoré nie sú nevyhnutné,“ citovala dnes agentúra Unian námestníka ministra energetiky Farida Safarova.

V presnejších pokynoch potom radí nesvietiť v miestnostiach, kde nikto nie je, radšej nepoužívať mikrovlnné rúry a namiesto nich variť a ohrievať na sporákoch. Nezapínať tiež naraz práčky so žehličkami a znížiť teplotu v bojleroch na 50 stupňov.

Situácia sa podľa Safarova môže ešte zhoršiť a Ukrajinci sa na to majú pripraviť. Podľa neho treba počítať nielen s náhlymi výpadkami prúdu, ale aj s plánovanými odstávkami.

Šéf spoločnosti DTEK, ktorá je najväčším súkromným dodávateľom elektriny v krajine, Maxim Timčenko povedal BBC, že by Ukrajinci mali zvážiť tiež dočasný odchod z krajiny. „Ak majú iné miesto, kam odísť na najbližšie tri alebo štyri mesiace, tak to by systému veľmi pomohlo,“ povedal britskej stanici. Odchod z krajiny alebo zníženie spotreby by podľa neho Ukrajine pomohlo vo vojne proti Rusku. „Pri nižšej spotrebe budú mať nemocnice s ranenými vojakmi dodávky prúdu garantované,“ poznamenal. Dodávatelia sa snažia s pomocou vlády aj medzinárodných partnerov zabezpečiť súčiastky potrebné na opravy siete, ktorých zásoby sa tenčia.

Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak v sobotu zopakoval, že mier na Ukrajine je možný len vtedy, keď budú obnovené hranice z roku 1991. „Mier bude, keď zničíme ruskú armádu na Ukrajine a dosiahneme hranice z roku 1991,“ napísal Jermak na sociálnych sieťach.

Denník Ukrajinska pravda napísal tento týždeň s odvolaním sa na kremeľského hovorcu Dmitrija Peskova, že Rusko chce útoky na ukrajinskú infraštruktúru Kyjev prinútiť k rokovaniam. Peskov povedal, že raketové údery na Ukrajine sú zamerané na takú infraštruktúru, ktorá „priamo či nepriamo súvisí s vojenským potenciálom“. Nedostatok elektriny a tepla v mnohých ukrajinských oblastiach sú podľa neho dôsledkom toho, že kyjevské úrady odmietajú vyjednávať.