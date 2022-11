Katar má ropu pre seba na 400 rokov. Viac plynu majú len Rusko a Irán

Pod zemou vlastní bohatstvo, z ktorého sa snaží budovať raj na zemi. Katar, hostiteľská krajina MS 2022 vo futbale, prekvitá vďaka ťažbe nerastných surovín, ktorých väčšinu predáva do zahraničia.

V malej arabskej krajine najprv v roku 1939 objavili ropu a o niekoľko desaťročí aj plyn (1972). Katar začal exportovať takzvané čierne zlato až o desaťročie neskôr, pretože vypukla druhá svetová vojna. Do vývozu plynu sa pustil v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Odberateľom ho dodáva v podobe skvapalneného plynu, ktorý transportujú tankery.

Čo sa týka ropy, jej ložiská sú v Katare také veľké, že keby ju teraz prestal predávať do zahraničia, prírodné zásoby by mu vystačili, tak aby pokryli jeho vlastnú spotrebu približne na 400 rokov. „Katar je v rebríčku štátov celého sveta na 13. mieste v objeme zásob ropy, predstavuje to 1,5 percenta celosvetových zásob," konštatuje server worldometers.

V percentuálnom vyjadrení globálneho objemu zásob plynu je Katar na tom ešte lepšie. Je to až 14 percent, viac tejto suroviny môžu vyťažiť na celom svete len Rusko a Irán.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že význam Kataru spočíva jedine v jeho obrovskom nerastnom bohatstve, ale nie je to pravda. Počnúc americkou vojenskou leteckou základňou na svojom území a končiac úspešnou úlohou mediátora má nezanedbateľný vplyv v medzinárodných vzťahoch.

Katar v roku 2013 umožnil radikálnemu afganskému hnutiu Taliban, aby na jeho teritóriu zriadil svoju pobočku. O niekoľko rokov neskôr bol tento miniatúrny arabský štát dejiskom rozhovorov medzi zástupcami Talibanu a USA. Výsledkom bola dohoda o stiahnutí amerických síl z Afganistanu (talibovia však neskôr nepríjemne prekvapili Washington, keď znovu získali moc v tejto krajine).

„Katar otvoril svoje dvere aj lídrom palestínskeho hnutia Hamas, ktoré vládne v Pásme Gazy. Jeho hlavné mesto Doha zohralo úlohu počas rokovaní o prímerí medzi Hamasom a Izraelom," pripomenula agentúra Reuters. Nemenej významná bola Doha, keď v nej podpísali mierovú dohodu dočasná sudánska vláda a jej ozbrojení odporcovia.

Čo sa týka vzťahov s Izraelom, tie sú naďalej na bode mrazu podobne ako v prípade krajne negatívneho postoja ostatných krajín v regióne. Katar však aspoň pristúpil na to, že počas futbalového šampionátu umožní priame letecké spojenie z Tel Avivu do Dohy. Očakáva sa, že pre relatívne blízku vzdialenosť využije túto možnosť možno až 20-tisíc izraelských fanúšikov napriek tomu, že ich reprezentačný tím sa z kvalifikácie nepostúpil na MS.