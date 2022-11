Biden má 80. Je už na prezidenta starý?

Nie je to však všetko. Biden zároveň dnes oslavuje 80. narodeniny. Demokratický politik tak prekonal ďalší rekord. Nikdy predtým nesedel v Bieleho dome niekto, kto mal viac ako 80 rokov. Pred Bidenom bol najstarším prezidentom USA Ronald Reagan. V Oválnej pracovni skončil vo veku 77 rokov a 349 dní.

Bidenova cesta

Biden sa narodil 20. novembra 1942 v Scrantone v Pennsylvánii. Mal iba 29 rokov, keď ho po prvý raz zvolili do senátu. Veľmi rýchlo sa však zaradil medzi najvýraznejšie tváre v kongrese, hoci od malička bojoval so zajakávaním. Nezlomila ho ani obrovská rodinná tragédia. V decembri 1972 pri autonehode zomrela jeho manželka Neilia a dcérka Naomi, ktorá mala len rok. Synovia Beau (3) a Hunter (2) utrpeli ľahšie zranenia. Stalo sa to len niekoľko týždňov po tom, čo Biden vyhral senátne voľby.

Napriek tomu, že sa musel postarať o rodinu, budúci prezident sa dal presvedčiť, aby do senátu nastúpil. V roku 1977 sa Biden oženil s Jill Jacobsovou a v roku 1988 po prvý raz kandidoval za prezidenta. Stranícku nomináciu však vtedy získal Michael Dukakis.

Situácia sa zopakovala v roku 2008. Biden opäť kandidoval, ale demokratickí voliči v primárkach uprednostnili Baracka Obamu. Tentoraz však dostal „cenu útechy“. Obama si ho vybral za svojho viceprezidenta a v Bielom dome spolu strávili osem rokov.

Druhý mandát?

Na tretí pokus Bidenovi prezidentská kandidatúra vyšla. V roku 2020 porazil republikána Donalda Trumpa a do kresla v Oválnej pracovni sa posadil 20. januára 2021. Keby v roku 2024 Biden kandidoval opäť a znovu by vyhral, svoj mandát by zakončil ako 86-ročný.

Demokrat zatiaľ neprezradil, čo urobí. Biely dom odkazuje, že prezident všetky plány týkajúce sa kandidatúry oznámi na budúci rok. Ale z Demokratickej strany sa z času na čas ozývajú hlasy, že vzhľadom na vek by Biden mal dať priestor mladším záujemcom.

Bol to však takmer historický precedens, keby sa úradujúci prezident po prvom mandáte o funkciu opäť neuchádzal. Naposledy sa to stalo v roku 1968. A aj vtedy demokrat Lyndon B. Johnson zasiahol do straníckych primárok. No po nepresvedčivom výsledku v štáte New Hampshire z nich odstúpil. Demokratov potom v súboji o Biely dom zastupoval Hubert Humphrey, ktorý však prehral s republikánom Richardom Nixonom.

Joe Biden Narodil sa 20. novembra 1942 v Scrantone v Pennsylvánii. Jeho celé meno je Joseph Robinette Biden mladší. Do Demokratickej strany vstúpil v roku 1969. V rokoch 1973 až 2009 bol členom senátu. V rokoch 2009 až 2017 bol viceprezidentom. V súboji o Biely dom porazil 3. novembra 2020 Donalda Trumpa. Americkým prezidentom je od 20. januára 2021

Podľa portálu FiveThirtyEig­ht.com, ktorý analyzuje výskumy, v tejto chvíli iba 42 percent Američanov schvaľuje Bidenove kroky v Bielom dome. No na druhej strane demokrati 8. novembra zaznamenali v kongresových voľbách oveľa lepší výsledok, ako mnohí očakávali. Prišli síce o kontrolu nad snemovňou reprezentantov, ale republikáni ju ovládnu len s veľmi tesnou väčšinou. Demokrati si okrem toho udržali senát, dokonca je možné, že v ňom získajú jedno kreslo navyše.

„Keďže žijeme v ťažkých časoch, možno sa nezdá, ako veľa toho Biden za menej ako dva roky v úrade dosiahol. Ale je to veľmi úspešný prezident. Keby nebol v Bielom dome on, bola by situácia oveľa horšia,“ reagovala pre Pravdu Jennifer Merciecaová, odborníčka na politickú komunikáciu z Texas A&M University.

„Biden je dobrý politik a má za sebou významné legislatívne úspechy, na základe ktorých sa môže uchádzať o znovuzvolenie. Dodržiavanie demokratických princípov bude naďalej dôležitým faktorom v roku 2024. Podporo­vatelia Donalda Trumpa a popierači výsledkov volieb teraz v kľúčových štátoch nezískali posty guvernérov a štátnych sekretárov, ale americká demokracia zostáva v neistej pozícii. Biden sa z toho usiloval urobiť problém a prvé prieskumy verejnej mienky naznačujú, že to bolo dôležité pre mnohých voličov. V roku 2024 to tiež musí zostať zásadnou otázkou,“ vysvetlila pre Pravdu Donna Hoffmanová, politologička zo Severoiowskej univerzity.

Faktor Bidenovho veku však podľa expertov do prezidentskej predvolebnej kampane nejakým spôsobom zasiahne.

„Určite to bude problém, keď prezident v januári oznámi, že sa bude uchádzať o druhé funkčné obdobie. Mnohí demokrati chcú nových a mladších lídrov a Biden nie je favorizovaným kandidátom medzi mladými voličmi. Práve tí teraz zohrali veľkú úlohu v tom, že si demokrati udržali Senát a vyhli sa veľkým stratám v snemovni. Ich podpora bude pravdepodobne mimoriadne dôležitá aj v roku 2024,“ povedala pre Pravdu odborníčka na americkú politiku Lori Coxová Hanová z Champanovej univerzity v Kalifornii. "Existujú dôvody, pre ktoré je len málo prezidentov či lídrov krajín, ktorí majú viac ako 80 rokov. Je to ťažká práca a určite je veľmi náročné mať na ňu v takom veku potrebnú energiu bez ohľadu na to, ako dobre to takému politikovi stále myslí. Bidenove rečnícke schopnosti sa očividne zhoršili, ale celkovo sa dá povedať, že doteraz svoju prácu zvládal veľmi dobre,“ uviedol pre Pravdu politológ Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Odborník však pripomína, že Biden by mal pri nástupe do druhého funkčného obdobia už 82 rokov.

„Čokoľvek si myslíme o prezidentovej politike alebo o jeho schopnostiach, je to dôvod na obavy. Je však potrebné povedať, že 90 percent hlasujúcich sa v USA riadi straníckou príslušnosťou. Len ťažko sa nájde demokratický volič, ktorý by Bidena nepodporil preto, že ho považuje za príliš starého. A čo sa týka kampane, naozaj si myslím, že to závisí od toho, kto bude jeho protikandidátom. V prípade, že to bude Trump, ktorý má 76 rokov, vek nebude hrať veľkú úlohu. Keby však republikáni prišli s mladším a energickejším nominantom, porovnanie s ním môže vyznieť v Bidenov neprospech,“ skonštatoval Greene.