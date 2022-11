Novoročné sviatky v tieni vojny. Ruské regióny rušia oslavy

Takmer všetky ruské regióny sa rozhodli čiastočne zrušiť slávnostné akcie na vítanie Nového roka, najmä ohňostroje a firemné večierky. Časť akcií sa však uskutoční, a to tie, ktoré sú určené deťom, napísala agentúra TASS s odvolaním sa na regionálne úrady. Denník Kommersant dal rušenie osláv do súvislosti so "špeciálnou vojenskou operáciou na Ukrajine", ako Moskva nazýva vojnu Ruska proti susednej krajine, ktorá si už vyžiadala desaťtisíce životov.