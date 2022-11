Generácie Rusov budú po vojne trpieť celé desaťročia, mieni americký senátor

Keď Risch dostal otázku, či považuje za možné, že sa Ukrajina a Rusko dohodnú na ukončení vojny a nadviažu dobré susedské vzťahy, odvetil: „Obyvatelia Ukrajiny majú hnev voči Rusku. A toto je oprávnený hnev, ktorý nezmizne, ‚nevylieči‘ sa niekoľko generácií. Rusko bude trpieť mnoho desaťročí pre to, čo urobilo. Svet Rusom neverí, nebude chcieť s nimi obchodovať. To všetko ovplyvní túto krajinu.“

Risch taktiež tvrdí, že ak by sa aj zmenil líder Kremľa, samo o sebe by to nič nezmenilo. „Svet nepovie: ‚No dobre, už je všetko v poriadku!‘ Nie, takto to fungovať nebude. Pretože napriek tomu, že začiatok vojny bol rozhodnutím jedného človeka, zodpovednosť za túto vojnu zdieľa celá krajina,“ dodal.

Senátor tiež povedal, že verí, že Rusko bude musieť vrátiť okupovaný ukrajinská polostrov Krym bez ohľadu na to, ako to vníma ruská spoločnosť a aké dôsledky to môže mať pre ruského vodcu Vladimira Putina.