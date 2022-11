Katalánsko zápasí so suchom a pre milióny ľudí obmedzuje spotrebu vody

zväčšiť Foto: SITA/AP sucho Kombinácia obrázkov ukazuje románsky kostol z 11. storočia čiastočne odkrytý v nádrži vo Vilanova de Sau v Katalánsku v pondelok 20. júna 2022 (hore) a na rovnakom mieste v piatok 18. novembra 2022.

Hovorkyňa katalánskej vlády Patrícia Plajaová uviedla, že obmedzenie spotreby vody sa dotkne 6,7 milióna ľudí, čo zodpovedá štyrom pätinám obyvateľov regiónu. Uistila pritom, že sa to netýka spotreby vody v domácnostiach na umývanie alebo varenie. Vláda však nalieha na občanov, aby „si uvedomili závažnosť situácie, v akej sa krajina nachádza“.

Agentúra AP tiež uviedla, že opatrenia začnú platiť v piatok a týkajú sa obmedzenia možnosti zavlažovať plodiny či využívať vodu v priemysle. Obyvatelia miest nesmú používať pitnú vodu na čistenie vonkajších častí domov, umývanie áut alebo na napúšťanie bazénov. Radnice v 500 obciach a mestách, vrátane Barcelony, musia prestať púšťať pitnú vodu do fontán alebo ju používať na čistenie ulíc.

Sevilla už od leta

Kvôli podpriemerným zrážkam, ktoré odborníci dávajú do súvislosti so zmenami klímy, sú nádrže naplnené len asi do tretiny kapacity. Trpia pritom poľnohospodárske plodiny aj príroda. Barcelona bude teraz po Seville druhým významným španielskym mestom, ktoré spotrebu vody obmedzuje. Sevilla k tomu prikročila v septembri, po mimoriadne suchom a horúcom lete.

Španielske úrady boli v roku 2008 nútené do Barcelony kvôli dlhodobému suchu dopravovať loďami vodu na spotrebu v domácnostiach. Táto udalosť viedla k vybudovaniu odsoľovacej stanice neďaleko katalánskej metropoly. Podľa tamojších úradov ide o najväčšie zariadenie svojho druhu v Európe, teraz funguje na 90 percent kapacity.

Plajaová povedala, že aj keď by určitú úľavu mohol znamenať dážď, zmena klímy znamená, že Katalánsko budú sužovať dlhšie a častejšie suchá rovnako ako ďalšie časti Španielska i celého Stredomoria. Odborníci na klímu podľa AP označujú tento región za jeden z tých, ktoré rastúce teploty súvisiace so zmenou klímy zasiahnu najviac.