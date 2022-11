Rybár chytil tridsaťkilovú „zlatú rybku“, jednu z najväčších vôbec

Rybu vysadili majitelia farmy do rybníčka pred 20 rokmi a pre jej oranžovú farbu ju prezývajú Karotka. Rybárom sa od tej doby nedarilo chytiť ju. „Vždy som vedel, že tam Karotka je, ale nikdy by som si nemyslel, že ho chytím. Bolo to skvelé, ale tiež to bolo jednoducho šťastie,“ popísal svoj úlovok Andy Hackett.

Karotka je krížencom medzi kaprom hladkým a kaprom koi pôvodne vyšľachteným v Číne. Karas zlatý je bežnou rybou, ktorá ale vo veľkom prostredí, napríklad v rybníku, bez prirodzeného predátora môže dosiahnuť veľkých rozmerov.

Bluewater Lakes je kapria farma, ktorá rybárom umožňuje objednať si miesto a pokúsiť sa chytiť obzvlášť veľké ryby, ktoré sú potom opäť vypustené do vody. Manažér farmy Jason Cowler uviedol, že Karotka je „vo výbornom zdravotnom stave“ a ďalej žiť a rásť by mohol ďalších 15 rokov.