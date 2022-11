Kremeľ podľa ISW chystá zinscenovaný útok na Belgorodskú oblasť

Ukrajinský generálny štáb v rannom prehľade situácie na bojisku uviedol, že ukrajinské jednotky počas uplynulých 24 hodín odrazili ruské útoky pri tucte obcí v Donbase na východe Ukrajiny, Rusi podľa neho útočia predovšetkým v smere na Bachmut a Avdijivku.

Rusko od septembra „s obmedzeným úspechom“ použilo už stovky dronov iránskej výroby, zrejme aby nimi kompenzovalo vážny nedostatok presných striel ruskej výroby. Použilo ich pri útokoch na taktické vojenské ciele, elektrickú sieť či zdravotnícke zariadenia. Ale väčšinu dronov ukrajinská obrana zneškodnila a od 17. novembra nie sú hlásené nové útoky bezpilotných lietadiel, takže Rusko pravdepodobne existujúce zásoby dronov vyčerpalo. Rusko si však pravdepodobne môže zaobstarať nové drony rýchlejšie ako vyrobiť vlastné strely s plochou dráhou letu, upozornilo britské ministerstvo obrany s odvolaním sa na poznatky vojenskej rozviedky.

ISW poukazuje na to, že kremeľskí propagandisti začali rozvíjať hypotézy ohľadom „nevyhnutného“ ukrajinského vpádu do Belgorodskej oblasti. Pre zmenšenie hrozby ukrajinského útoku je vraj nevyhnutné znovu dobyť Kupjansk v Charkovskej oblasti. Tieto špekulácie podľa analytikov už dávno kolujú v prostredí vojenských blogerov, ktorí kritizujú ruské vojenské velenie za ústupy na bojisku a vyzývajú na opätovné dobytie územia v Charkovskej oblasti, ktoré oslobodili Ukrajinci. Výstraha pred ukrajinským útokom na Belgorodskú oblasť, kde miestne úrady začali budovať obranu a záseky, ale majú podľa expertov ISW za cieľ iba vystrašiť verejnosť, ktorej podpora pre vojnu klesá, a Ukrajina nemá žiadny dôvod na vpád do Ruska.