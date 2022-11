Politico: USA nevylučujú, že Rusko použije na Ukrajine chemické zbrane

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa domnieva, že Rusko by mohlo na Ukrajine použiť chemické zbrane predtým, ako by sa pustilo do eventuálnej jadrovej konfrontácie s NATO. Stať by sa tak mohlo v prípade, že Moskva bude aj naďalej prehrávať na bojisku, napísal server Politico s odvolaním sa na anonymné zdroje.