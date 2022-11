Expert z Iránu odkazuje Kataru: Nechajte ľudí piť pivo

Vládcovia Kataru minuli miliardy dolárov na to, aby mohli zorganizovať majstrovstvá sveta vo futbale a aby sa ukázali v pozitívnom svetle. No nemyslím si, že sa im to podarilo,“ povedal pre Pravdu Araš Azízi z Newyorskej univerzity, ktorý pochádza z Iránu a venuje sa histórii socialistického a islamistického hnutia v iránskom a arabskom svete. Je autorom knihy Tieňový veliteľ: Sulejmaní, USA a globálne ambície Iránu o Kásimovi Sulejmaním, ktorého Američania zlikvidovali v januári 2020.

Fanúšikovia Belgicka v Katare v tričkách s nápisom One Love, our football is for everyone (Jedna láska, náš futbal je pre všetkých) vyjadrili podporu LGBTI+ ľuďom.

Fanúšikovia Belgicka v Katare v tričkách s nápisom One Love, our football is for everyone (Jedna láska, náš futbal je pre všetkých) vyjadrili podporu LGBTI+ ľuďom.

Ako hodnotíte, že sa majstrovstvá sveta vo futbale konajú v Katare? Krajina v Perzskom zálive čelí kritike za úmrtia zahraničných robotníkov pri stavbe štadiónov, za prístup k LGBTI+ ľuďom a všeobecne za nedodržiavanie ľudských práv.

Je dobré, keď majstrovstvá sveta vedú ku kritike Kataru. Či sa to týka podmienok pre prácu zahraničných robotníkov, homofóbie, ktorú podporuje vláda, či dodržiavania reštriktívnych moslimských pravidiel. Tak ako by majstrovstvá sveta upriamili pozornosť na problémy iných krajín, keby sa v nich konali. Katar však nie je nejaký špeciálny štát v tom zmysle, že situácia je tam taká zlá ako v Severnej Kórei. Je nespravodlivé to tvrdiť. Katar má mnoho problémov, ktoré sme už spomenuli. Ale nie je na tom horšie ako Rusko, ktoré usporiadalo majstrovstvá sveta v roku 2018, či ako Čína, kde bola pred pár mesiacmi zimná olympiáda. Alebo mnohé iné krajiny. Nevnímam to tak, že majstrovstvá sveta v Katare sú nejakým spôsobom nelegitímne. Ale je to príležitosť, aby sme kritizovali vládu krajiny za prístup k ľudským právam.

Otázkou však je aj to, ako sa Katar vôbec k majstrovstvám sveta dostal.

Áno. Už letmý pohľad na tento proces odhalí, že mal ďaleko od férovosti. Stačí sa pozrieť na to, ako Katar loboval v prípade niektorých krajín, aby zaň hlasovali. A toho sa týka aj širší problém toho, že futbal ovládajú bohatí ľudia. Myslím si, že mnohí fanúšikovia v Katare teraz vidia takpovediac korporátnu atmosféru majstrovstiev sveta. V roku 2018 som bol v Rusku na futbalovom šampionáte. Vo viacerých ohľadoch bol úžasný. Ľudia v Rusku sa majstrovstvá usilovali využiť na otvorenie sa svetu. Čo išlo proti tomu, čo si želal Vladimir Putin. Sme stále len na začiatku šampionátu, ale myslím si, že mnoho fanúšikov je z Kataru sklamaných, lebo vidia len akúsi korporátnu uzavretosť. A to od futbalu neočakávajú.

Novinár Mehdi Hasan na sociálnej sieti Twitter napísal, že sa dá tešiť z toho, že majstrovstvá sveta vo futbale sa po prvý raz konajú na Blízkom východe v prevažne moslimskej krajine, a zároveň je možné Katar kritizovať. Myslíte si, že niektoré výhrady, ktoré sa objavujú, majú až rasistické podtóny?

Pochádzam z Blízkeho východu a som šťastný, že sa tam konajú majstrovstvá, ale zároveň môžem Katar kritizovať. Keď Saudská Arábia porazila Argentínu, príjemne ma prekvapilo, koľko ľudí v arabskom svete výhru oslavovalo. A mnohí z nich nie sú fanúšikmi politiky Rijádu. Sú to ľudia ako ja. Moji susedia. Vždy podporujem futbalové tímy z regiónu. Arabské, turecké či izraelské. Čo sa týka istého rasizmu, ktorý sa v niektorých prípadoch môže skrývať za kritikou Kataru, nie je to nič nové. Ľudia vždy budú zneužívať legitímne problémy na to, aby poslúžili ich agende. V prípade Kataru však vidím aj veľa ignorantstva a nevedomosti. Malé krajiny v Perzskom zálive, ako sú Katar, Kuvajt či Spojené arabské emiráty, sú ľahkým terčom. Som si istý, že vo východnej Európe to poznáte. Že sa nájdu prípady, keď vás zosmiešňujú a karikujú. Krajina ako Katar, ale aj ďalšie v regióne, je výnimočná tým, že je veľmi bohatá a väčšinu jej obyvateľov tvoria zahraniční pracovníci, ktorí nemajú rovnaké práva. Je to dôvod na kritiku a analýzu. No vyznieva to až rasisticky, keď niekto tvrdí, že Katar je len pár bohatých ľudí, ktorí sa správajú ako v stredoveku, že sú až primitívni. Pravdou však je, že takéto pohľady sa nájdu aj v moslimskom svete.

Foto: SITA/AP, Andre Penner Katar, Saudská Arábia Absolútne nečakanú výhru Saudskej Arábie nad Argentínou fanúšikovia víťazného tímu búrlivo oslavovali.

Povedali ste, že Katar nie je iný ako mnohé ďalšie krajiny, v ktorých by sa tiež mohli konať majstrovstvá sveta. Organizátori však nesplnili niektoré sľuby. Na štadiónoch nie je pivo, nedá sa kúpiť kóšer jedlo. Sú to skutočné problémy alebo ani nestoja za reč?

Nepokladám tieto veci len za malú nepríjemnosť. Niekto môže namietať, prečo sa ľudia sťažujú, veď ide len o to, že si tri hodiny nemôžu dať pivo. V skutočnosti je to snaha uplatniť nejaké miestne pravidlá na podujatí, ktoré je univerzálne. Je to symbol niečoho. A z hľadiska reklamy pre Katar je to vlastný gól. Vládcovia krajiny minuli miliardy dolárov na to, aby mohli zorganizovať majstrovstvá sveta a aby sa ukázali v pozitívnom svetle. No nemyslím si, že sa im to podarilo. Skutočne v tom zlyhali. Čo získali z toho, že zakázali pivo na štadiónoch, keď si ho diváci môžu kúpiť mimo nich? Mimochodom, na štadiónoch v Brazílii je zakázaný alkohol pre obavy z násilia. Ale v roku 2014 ho úrady počas majstrovstiev sveta povolili. Katar to tiež mohol riešiť nejako podobne. Samozrejme, väčším problémom je, že počas výstavby infraštruktúry pre šampionát zahynulo mnoho zahraničných robotníkov. Ich rodiny nedostali dostatočné odškodné a poukazuje to na postavenie pracujúcich migrantov v krajinách Perzského zálivu. Ešte by som sa však chcel vrátiť aj k tomu, čo som povedal o dodržiavaní reštriktívnych moslimských pravidiel.

Mal by ich Katar zmierniť?

Poviem pravdu, že krajina takto ukazuje ľuďom najmenej príjemnú stránku islamu. Je to zlé, iliberálne a vzbudzuje to otázky, či bol Katar pripravený privítať svet. Pred každým zápasom sa číta z Koránu, na verejnosti sú vyčlenení ľudia, ktorí hovoria ženám, ako sa majú obliekať, a predstavitelia krajiny sa vyjadrujú proti LGBTI+ ľuďom.

Čo by ste teda katarskej vláde a organizátorom poradili?

Aby nechali ľudí piť pivo. Aby im dali tak veľa slobody, ako je to len možné. A mala by to byť aj otázka pre nás moslimov. Žijeme v 21. storočí. Riešime, či dokážeme kolonizovať Mesiac a Mars, či ľudstvo prežije, či zvíťazíme nad rakovinou. Naozaj musíme viesť debatu o tom, či je povolené, alebo zakázané piť alkohol? Je to až zahanbujúce. A tieto pravidlá, ako to vidíme aj na príklade diktatúry v Iráne, sú nástrojom represie. Existuje nádherná kniha tureckej autorky Elif Šafakovej, ktorá sa volá Bastard z Istanbulu. Jedna postava v nej hovorí, že fakt, že v Turecku môže piť alkohol, je základom pre mnohé iné slobody. Ja alkohol nepijem, ale súhlasím s tým. Toto nie je o tom, či niekto pije, alebo nie. Týka sa to nanucovania nejakých noriem ľuďom. Nezabúdajme na to, že aj v čase, keď sa v Katare nekonajú majstrovstvá sveta, žije tam mnoho ľudí, ktorí nevyznávajú islam.