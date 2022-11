Na Kryme zabili iránskych poradcov, ktorí pomáhali Rusom

Podľa Danilova sa uvedení Iránci nachádzali na Kryme, aby pomohli Rusku s pilotovaním ozbrojených dronov Šáhid-136, ktoré Moskve dodáva vláda v Teheráne. Počet Iráncov, ktorí prišli o život, však nespresnil.

Izraelská tlač ešte v októbri uviedla, že Iráncov v dôsledku ukrajinských vojenských úderov na okupovanom Kryme prišlo o život desať. Danilov však zdôraznil, že cieľom útokov sa stanú všetci ďalší iránski vojenskí predstavitelia.

„Nemali by ste byť tam, kde byť nemáte,“ povedal v rozhovore v Kyjeve. „Boli na našom území. My sme ich sem nepozvali – a ak kolaborujú s teroristami a podieľajú sa na ničení nášho štátu, musíme ich zabiť,“ dodal.

Vláda v Teheráne spočiatku popierala prítomnosť iránskych dronov na Ukrajine, následne však potvrdila, že dodala „malý počet“ bezpilotných lietadiel Rusku niekoľko mesiacov predtým, než ruský prezident Vladimir Putin spustil vojenskú inváziu na Ukrajinu. Teherán však popiera, že vysiela Iráncov na výcvik Rusov, aby mohli drony vypúšťať z okupovaných území Ukrajiny, píše The Guardian.

Kyjev na iránsku verziu udalostí reagoval skepticky a experti oboch krajín sa na žiadosť Teheránu stretli na diskusiách o dôkazoch, ktoré zhromaždil Kyjev. „Je jasné, že tieto veci nelietajú bez ľudí, ktorí sa naučia, ako ich ovládať – ale Rusi nemajú mozog na to, aby prišli sami na to (ako s nimi zaobchádzať)… V modernom svete nemôžete nič skryť. Je to len otázkou času, kedy sa to dostane na verejnosť,“ podotkol Danilov.

Ako v rozhovore dodal, ukrajinskú protiofenzívu môže spomaliť zimné počasie, fyzická bariéra rieky Dneper či nervozita západných spojencov, že potenciálna strata Krymu privedie Putina k zúfalým, až katastrofálnym opatreniam. „Musíme brániť našu krajinu a oslobodiť ju od teroristov, nech je akékoľvek ročné obdobie. Ročné obdobie nie je podstatné,“ dodal s tým, že rieka Dneper je „iba ďalšia prekážka, ktorú prekonáme“.

„Naša armáda sa nemôže zastaviť, kým nie je oslobodené celé naše územie vrátane Krymu a ďalších oblastí,“ citoval Danilova denník The Guardian.