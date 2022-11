Nemci sa chystajú rozdať státisíce pasov. Umožnia aj dvojité občianstvo

Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová má v úmysle výrazne znížiť požiadavky na cudzincov, ktorí chcú získať nemecké občianstvo . Oznámil to denník Bild s odvolaním sa na zápisnicu z konferencie federálnych a štátnych ministerstiev vnútra, ktorú má k dispozícii.

Konkrétne, ako vyplýva z tohto dokumentu, sa plánuje automatické udeľovanie nemeckého občianstva deťom narodeným v spolkovej republike, ak čo i len jeden z ich rodičov legálne žije v Nemecku aspoň päť rokov. „Okrem iného to znamená, že všetky deti Sýrčanov, ktorí prišli do Spolkovej republiky s veľkou utečeneckou vlnou v rokoch 2015 – 2016, sa automaticky stanú Nemcami,“ píše Bild.

Úrady sa navyše chystajú skrátiť minimálnu lehotu na získanie občianstva naturalizáciou z ôsmich na päť rokov. V špeciálnych prípadoch, píše Bild, bude naturalizácia možná aj po troch rokoch. Zároveň sa podľa Bildu plánuje zrušiť súčasnú požiadavku zrieknutia sa občianstva inej krajiny.

Faeserová má tiež v úmysle odstrániť u seniorov nad 67 rokov požiadavku na dostatočnú úroveň jazykových znalostí, ktorá sa doteraz preukazovala povinným absolvovaním písomnej skúšky. Namiesto toho v budúcnosti postačí „ „schopnosť ústne komunikovať“. Pre túto skupinu cudzincov bude zrušený aj doteraz povinný vedomostný test zo znalostí histórie a politickej štruktúry Nemecka.

Nemá sa už vyžadovať ani „klasifikácia“ migrantov „do nemeckých životných podmienok“. Úrady doteraz preverovali, či žiadatelia o nemecký pas nie sú prípadne zosobášení s viacerými manželkami súčasne.

Odborníci odhadujú, že z reformy budú v Nemecku profitovať viac ako dva milióny cudzincov. V dokumente poslaneckého klubu SPD pre vnútornú potrebu sa uvádza, že nový zákon príde do kabinetu do Vianoc. Ministerstvo pre Bild ale uviedlo, že zákon ešte neprešiel rezortným konaním.

To, že zákon by sa mohol dostať na program Bundestagu ešte pred Vianocami, potvrdil aj tlačový odbor ministerstva vnútra. Podľa neho je dôležitým prvkom návrhu umožnenie dvojitého občianstva.

„Prisťahovalci, ktorí chcú zostať v Nemecku natrvalo, by mali dostať príležitosť plne sa naturalizovať. Modernizácia zákona o štátnom občianstve má na to vytvoriť správny rámec,“ povedala pre The Local hovorkyňa federálneho ministerstva vnútra. „Viacnásobné občianstvo by malo byť vo všeobecnosti povolené. Pre naturalizáciu už preto nebude potrebné vzdať sa predchádzajúceho občianstva,“ dodala.

Denník Bild označil pripravovanú legislatívnu zmenu za „výbušný plán“, čo dokladá podráždenými reakciami opozičných politikov.

Podľa Thorstena Freia, poslanca Bundestagu za opozičnú CDU, Nemecko má už teraz veľmi liberálne naturalizačné zákony. "Nemecké občianstvo musí prísť na konci a nie na začiatku integračného procesu. Čokoľvek iné ohrozuje súdržnosť našej spoločnosti a tejto krajiny,“ varoval.

Podpredsedníčka poslaneckého klubu CSU Andrea Lindholzová obvinila vládnu koalíciu, že chystá výpredaj nemeckých pasov: "Čoskoro ho bude mať takmer každý. Cudzinci v Nemecku sú tak zbavení hlavného stimulu integrovať sa. To sa môže stať skutočnou hrozbou pre súdržnosť našej spoločnosti.