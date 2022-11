Krvavé fiasko Putina. Je väčší babrák, ako bol Brežnev

Dvaja najdlhšie vládnuci šéfovia Kremľa po Stalinovej smrti majú jednu vec spoločnú: každý rozhodol o invázii do dvoch susedných štátov, pričom kým v prvom prípade obaja uspeli, naopak, druhé intervencie sa dajú označiť za krvavé fiasko aj s ťažkými stratami zbraní. Čo sa týka vojny proti Ukrajine, ruský prezident Vladimir Putin z nej vychádza ešte horšie v porovnaní s niekdajším sovietskym lídrom Leonidom Brežnevom, ktorý poslal armádu do Afganistanu.

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy (s výnimkou rumunskej armády) v auguste 1968, ktorý pochoval Dubčekovu reformnú Pražskú jar, bol z pohľadu Moskvy „elegantný". Okupanti rýchlo ovládli všetky dôležité miesta v Československu. Samozrejme, že vďaka tomu, že armáda napadnutého štátu dostala z Prahy rozkaz neklásť odpor.

Podobne úspešne to vyzeralo z pohľadu agresora aj v auguste 2008, keď Rusi napadli Gruzínsko. Trvalo menej ako dva týždne a táto republika stratila kontrolu nad Abcházskom aj nad Južným Osetskom. Gruzínci sa postavili so zbraňou v ruke proti Rusom, ale blitzkriegu nezabránili.

V oboch inváziách (1968 a 2008) Moskva prišla ani nie o sto vojakov, čo sa týka počtu zabitých. Invázie do Afganistanu a na Ukrajinu vyzerajú absolútne opačne.

Ruská armáda sa nachádzala na afganskom území od decembra 1979 do februára 1989 (poslal ju tam Brežnev, nazad ju stiahol otec perestrojky Michail Gorbačov). Vpád vojsk súvisel so snahou Moskvy udržať v Afganistane začínajúci socialistický režim, s ktorým mala väčšina obyvateľov čoraz horšie skúsenosti.

V rámci rotácie pôsobilo v Afganistane dovedna 620-tisíc sovietskych vojakov. Najviac v určitom období ich tam bolo 115-tisíc, čo je údaj, ktorý sa približuje k počtu Rusov, ktorí napadli Ukrajinu vo februári tohto roku.

Foto: SITA/AP, Pavel Golovkin Leonid Brežnev Maliarsky portrét Leonida Brežneva z obdobia, keď bol pri moci.

Sovietsky zväz stratil počas vojenskej operácie spustenej Brežnevom približne 15-tisíc mužov. V bojoch ich padlo okolo 9500, ostatní zomreli na následky ťažkých zranení, pri nehodách a po závažných ochoreniach (v zaostalom a nehygienickom Afganistane sa vyskytovali rôzne smrtiace infekcie). Nemožno nespomenúť ešte niekoľko tisíc zranených Sovietov, ktorí síce prežili, ale mnohí z nich zostali zmrzačení na celý život.

Sovietska armáda zaznamenala aj ťažké straty bojovej techniky. Nepriateľ jej zničil viac ako 450 leteckých strojov (vrátane 333 helikoptér). Zlikvidoval jej takmer 150 tankov, vyše 1300 obrnených transportérov a zhruba 430 kusov delostrelectva. K tomu treba pripočítať stovky zničených zásobovacích nákladiakov a ďalších automobilov.

Afganských vojakov padlo ešte viac ako sovietskych: približne 18-tisíc. Odhady o počte zabitých medzi civilistami sa pohybujú vo veľmi širokom rozpätí – od 562-tisíc až do 2 miliónov. V rôznych krajinách sa ocitlo zhruba 5 miliónov utečencov z Afganistanu. (Čo sa týka Ukrajiny, do bezpečia za hranicami svojej vlasti utieklo od ruskej invázie už okolo 2,9 milióna jej obyvateľov.)

Brežnevova invázia do Afganistanu bola záležitosť jedného desaťročia, Putinova snaha podmaniť si Ukrajinu alebo aspoň čo najviac odhryznúť si z jej územia trvá niečo viac ako deväť mesiacov. Jeho generáli, ktorí si myslia, že velia jednej z najlepšie vycvičených i vyzbrojených armád na svete, utŕžili debakel, ktorý má pokračovanie, lebo koniec vojny je v nedohľadne.

Podľa generálneho štábu ukrajinskej armády sú ruské straty obrovské. Údaje zverejnil na svojom účte na Facebooku (dáta sú platné k 24. novembru). Počet zlikvidovaných vojakov: 85 720 (nie je jasné, či Kyjev má na mysli len zabitých alebo sem zaraďuje aj zranených a zajatých Rusov). Nasleduje počet zničenej vojenskej techniky: 2 898 tankov, 5 839 obrnených transportérov, 1 889 kusov delostrelectva, 395 odpaľovacích raketových zariadení, 209 systémov protivzdušnej obrany, 278 bojových lietadiel a 261 vrtuľníkov, 16 vojenských plavidiel. Kyjev sa zároveň pochválil tým, že doteraz sa podarilo zlikvidovať vo vzduchu 531 ruských rakiet.

Ak by aj ukrajinské údaje o nepriateľovi boli trochu zveličené, vojenská operácia Ruska vyzerá ako masaker jeho vlastných vojakov. A keby bola realita oveľa inakšia (povedzme, že napríklad 50-tisíc padlých Rusov), stále by to bolo dokonca päťnásobne viac mŕtvych v porovnaní s počtom o zabitých Sovietov v Afganistane (deväť mesiacov verzus jedno desaťročie!). Hrozivo vyznieva z pohľadu Moskvy napríklad aj počet zničených ruských tankov: podľa tvrdenia Ukrajiny takmer 2900 kusov (v Afganistane len necelých 150).