Plánuje Orbán niečo okupovať, aby vytvoril Veľké Maďarsko? Odpovedá expert

Je fakt, že sa premiér Viktor Orbán ukázal so šálom s mapou Veľkého Maďarska, politicky podstatný alebo je to len jeho trolling?

Považujem Orbána za dostatočne inteligentného politika, aby vedel, aké reakcie môže takéto gesto vyvolať. To, čo urobil, by som asi označil za politicky relevantný trolling. Orbán nehovorí, že zajtra plánuje okupovať územia, ktoré v minulosti spadali pod Uhorsko. Ale určite to bolo politické gesto, pri ktorom si bol dobre vedomý, čo spôsobí. Samozrejme, nie je to nová symbolika. Dobre známy je Orbánov glóbus s Veľkým Maďarskom, ktorého mapy sa objavujú na rôznych miestach. Aj pred parlamentom v Budapešti je vlajka, ktorá má symbolizovať Maďarov v zahraničí. Nie je to nič nové, ale Orbán s tým prišiel vo veľmi rozjatrenej dobe.

Povedali ste, že Orbán nebude zajtra okupovať územia, ktoré v minulosti spadali pod Uhorsko. Rozmýšľa však nad niečím takým? Chcel by Orbán, aby existovalo Veľké Maďarsko?

Vieme, že Orbán sa cíti ako predseda vlády všetkých Maďarov. Nielen tých, čo žijú v Maďarsku. A spôsoby, akými toto svoje symbolické premiérstvo uplatňuje, môžu byť rôzne. Hoci aj také, že Orbán povie, že maďarský futbalový tím patrí všetkým Maďarom. A preto si dal na krk ten šál. Ale Orbánovi nezostalo veľa spojencov, čo sa týka uplatňovania politického vplyvu. V Európe sa stal ostrakizovaným outsiderom. So susedmi tiež nemá momentálne práve najlepšie vzťahy. S Ruskom ich má, ale Moskva už nie je hráčom, ktorý by maďarskému premiérovi pomohol s vecami, na ktorých mu záleží. Čo teda Orbánovi zostáva? Usiluje sa ovplyvňovať strednú Európu a západný Balkán a komunikuje s Tureckom, krajinami Strednej Ázie či s Čínou.

Slovenský premiér Eduard Heger dal Orbánovi slovenský šál. Je to úsmevné gesto, ktoré zarezonovalo, je to však dostatočná reakcia zo Slovenska? Najmä keď prišla po tom, čo minister zahraničných vecí Rastislav Káčer povedal, že to, čo Orbán urobil, je hnus a humus.

Netrúfam si Slovensku v takejto citlivej otázke radiť. Myslím si však, že vláda v Bratislave by bola ostrejšia, keby išlo o nejaký priamy závažný výrok alebo krok od Orbána, ktorý by situáciu zhoršil. Ale zároveň si je potrebné uvedomiť, že najmä Slovensko a Česko na rokovaní visegrádskej štvorky riešili aj otázku migrácie cez Maďarsko. Praha a Bratislava potrebujú, aby vláda v Budapešti bola schopná robiť to, čo predtým dokázala riešiť. Teda chrániť hranicu Maďarska. Pokladám reakciu Slovenska na to, čo spravil Orbán, za pomerne vyváženú. Ale môžeme k tomu dodať, že zo strany maďarského premiéra nešlo len o žart.

Hovorili ste o politickom vplyve Orbána v strednej Európe. Aký je? Môžeme si na to zobrať škálu od jeden do desať, na ktorej je 10 najväčší vplyv a 1 najmenší.

Dal by som Orbánovi asi trojku. Vzťahy s každou krajinou v regióne sú však trochu špecifické. V prípade Poľska stále zohráva úlohu aj spor Varšavy a Budapešti s Európskou komisiou o právny štát. Samozrejme, že Maďari radi pripomínajú Poliakom, že sú v tom spolu. Ale faktom je, že prístup Maďarska k vojne na Ukrajine výrazne zmenil vzťah Varšavy k Budapešti. Ako som už spomenul, v prípade Česka a Slovenska úlohu teraz zohráva aj migračná situácia. A cez ňu sa Orbán usiluje uplatniť svoj vplyv. Počul som aj také názory, že je čudné, že teraz viac migrantov prichádza cez Maďarsko, a že zámerne uvoľnilo ochranu hraníc. V súvislosti s Českom je zaujímavý aj ekonomický rozmer. Hospodársky vplyv Budapešti počas vlády Andreja Babiša narástol. Maďari kúpili Aero Vodochody a začali sa angažovať v energetike.

Čo je teraz úlohou visegrádskej štvorky? Politicky prežiť a počkať si na lepšie časy?

Áno. Úlohou visegrádskej štvorky je vydržať a počkať si na lepšie časy. To sa týka politickej roviny. Ale V4 by na občianskej a mimovládnej úrovni mala pokračovať. Mal by vydržať Medzinárodný vyšehradský fond. Je to jeden z nástrojov, ktorý sa dá používať. Kontakty na nižších úrovniach môžu pokračovať. Bolo by však zmysluplné zhodnotiť, čo v spolupráci dáva zmysel, a čo už funguje len na princípe zotrvačnosti. Slovensko, ktoré teraz V4 predsedá, k tomu pristúpilo pragmaticky, nie tak megalomansky ako Maďarsko či Poľsko. Myslím si, že Praha sa v rámci svojho predsedníctva bude inšpirovať tým, ako to robí Bratislava.

Možno sa očakávalo, že Orbán na stretnutí V4 povie, že Maďarsko ratifikuje vstup Fínska a Švédska do NATO. Vyzvali ho na to traja partneri. Ale Orbán to opäť odsunul na január či február. Prečo neurobil ani takéto gesto a nezlepšil si imidž?

Orbán hrá o eurofondy. Určite to s tým súvisí. Či je to blokovanie finančnej pomoci Ukrajine, alebo ratifikácia Fínska a Švédska. Ide mu o hlasovanie v Rade EÚ o fondoch, ktorého sa pravdepodobne dočkáme ešte do konca roku. Malo by sa rozhodovať kvalifikovanou väčšinou a Fínsko a Švédsko by Orbána mohli podporiť výmenou za ratifikáciu. Podľa mňa je v tomto maďarský premiér úplne priamočiary.