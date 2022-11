Na výročie stalinského hladomoru Ukrajina spustila program na vývoz obilia do chudobných krajín Afriky a Ázie

„Ukrajina bola a zostáva garantom svetovej potravinovej bezpečnosti a aj v tak ťažkých vojnových podmienkach ukrajinské vedenie pracuje v prospech globálnej stability,“ povedal podľa agentúry DPA ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s belgickým premiérom Alexandrom de Crooom v Kyjeve.

Program s názvom Obilie z Ukrajiny (Grain from Ukraine) má za cieľ do konca jari budúceho roka vypraviť z ukrajinských prístavov do krajín ohrozených hladom a suchom najmenej 60 plavidiel s obilím. Medzi príjemcami ukrajinského obilia majú byť Etiópia, Sudán, Jemen či Somálsko. Podľa Zelenského by program mohol zabrániť hladomoru najmenej piatich miliónov ľudí.

Zelenskyj podľa agentúry Reuters tiež uviedol, že Kyjev od 20 krajín a Európskej únie vybral zhruba 150 miliónov dolárov, ktoré budú použité na financovanie ukrajinského exportu do najzraniteľnejších krajín. Nemecký kancelár Olaf Scholz povedal, že na Ukrajinu v tejto chvíli mieri Nemeckom financovaná loď, ktorá má dopraviť ukrajinské obilie do Etiópie.

Na summite sa okrem De Crooa osobne zúčastnili aj šéfovia vlád Poľska a Litvy Mateusz Morawiecki a Ingrida Šimonytėová, prítomná bola tiež maďarská prezidentka Katalin Nováková. Nemecký kancelár, francúzsky prezident Emmanuel Macron a šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vystúpili s prejavom cez video.

Politickým cieľom iniciatívy je okrem iného vyvrátiť tvrdenie Moskvy, že bohaté západné krajiny svojimi protiruskými sankciami vyvolali celosvetovú potravinovú krízu. Kým Západ ruskú agresívnu vojnu na Ukrajine ostro odsúdil, mnohé chudobné krajiny sa s hodnotením držia späť – čiastočne pre obavy pred možnými dôsledkami pre vlastnú krajinu. Rusko patrí rovnako ako Ukrajina k najväčším dodávateľom obilia na svetový trh.

OSN a Turecku sa v júli podarilo Moskvu prinútiť, aby zrušila námornú blokádu ukrajinských čiernomorských prístavov určených na vývoz obilia. Minulý týždeň Ukrajina a Rusko predĺžili dohodu o vývoze ukrajinských potravinových produktov o 120 dní.

Ukrajina si pripomína 90 rokov od hladomoru, pri ktorom v rokoch 1932 až 1933 za vlády sovietskeho diktátora Josifa Stalina podľa odhadov historikov zahynulo 3,5 až šesť miliónov Ukrajincov.