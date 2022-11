Výskum odhalil, prečo je v USA toľko prípadov masovej streľby

Keď sa svet pozrie na Spojené štáty, vidí krajinu plnú výnimiek: rokmi preverenú, ale hlučnú demokraciu, križiaka v zahraničnej politike, vývozcu obľúbenej hudby i filmov. Existuje však jedna zvláštnosť, ktorá fanúšikov aj kritikov Ameriky stále mätie. Pýtajú sa, prečo sa tam toľko strieľa. Jedinou premennou, ktorá môže vysvetliť veľký počet prípadov hromadnej streľby, je astronomický počet zbraní. Napísal to denník The New York Times.