V Británii v dôsledku brexitu ubudlo 4 300 lekárov, chýba ich vyše 10 500

Briti schválili odchod svojej krajiny z Európskej únie v referende v júni 2016. Po dlhých politických sporoch opustila Británia EÚ na konci januára 2020. Bez brexitu by podľa štúdie pôsobilo teraz v Británii zhruba 41 300 lekárov z Európskej únie, čo by bolo oproti aktuálnemu stavu o takmer 4300 viac. Kvôli brexitu potrebujú odborné sily v Británii pracovné víza, ktorých získanie je spojené s vysokými nákladmi a byrokratickými prekážkami.

Británia aj bez toho trpí nedostatkom lekárov. Aj keby sa podarilo vzdelať v oblasti lekárstva viac Britov, bez EÚ a kolegov zo zahraničia by to vzhľadom na dĺžku štúdia trvalo dlhú dobu, kým by bol nedostatok prekonaný, povedala denníku The Guardian Kitty Mohanová z britského združenia lekárov BMA.

Britský štátny zdravotnícky systém (NHS) je podľa expertov chronicky podfinancovaný a trpí nedostatkom personálu. Len v Anglicku chýba viac ako 10 500 lekárov. Ešte viac brexit dopadol na opatrovateľské sily z EÚ. Ak v hospodárskom roku 2015/2016 do krajiny prišlo 9 389 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek z EÚ, v poslednom účtovnom roku ich bolo iba 663. Výrazne však vzrástol počet odborných síl z iných krajín, ako sú India a Filipíny.

Na december britskí zdravotníci ohlásili štrajky za zvýšenie platov. Podľa denníka The Times by ich mohli dočasne nahradiť vojaci, ktorí by sa mohli chopiť napríklad riadenia sanitiek. Britský minister priemyslu a obchodu Grant Shapps však televízii Sky News povedal, že vláda takéto opatrenie bezprostredne neplánuje.